Forse si è accasato pure l’ultimo della famiglia: dopo Belén e Cecilia anche Jeremias Rodriguez ha una fidanzata, nuova di zecca. Il suo nome è top secret (ma ci sono alcuni indizi, tra poco ve ne parleremo), si sa soltanto che è di Roma, e che non fa parte del mondo della TV e dello spettacolo in generale. La conferma è giunta dallo stesso Jeremias, che nel rispondere alle domande dei fan su Instagram ha rivelato di stare con una ragazza romana lontana dal mondo dell’entertainment.

Sui social si è scatenata subito la caccia alla nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez e, come anticipavamo, qualcuno avrebbe già individuato la ‘fortunata’ in una certa Priscilla Viganò, una ragazza molto carina che recentemente ha pubblicato numerose stories in compagnia del fratellino di Belén, nelle quali sono spesso immortalati in atteggiamenti molto affettuosi. E secondo alcune pagine fan non ci sarebbero dubbi sulla loro relazione…

‘Non ho mai pensato che la mia donna debba per forza far parte o non far parte del mondo dello spettacolo, non amo pormi questi limiti’, ha spiegato Jeremias Rodriguez conversando con i fan, ‘Ora per esempio sto con una che non ne fa parte. Credo fermamente nell’amore eterno, ma prima bisognerebbe spiegare a ogni essere umano che le relazioni sentimentali sono come una partita di tennis: senza… palle non si gioca! Quando sarò a Roma? Adesso che ho a che fare con una romana mi vedrete spesso dalle parti della capitale…’.

Ricordiamo che a Jeremias Rodriguez, fidanzato da poco con una ragazza romana, dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 2 in poi gli sono stati attribuiti numerosi flirt, alimentati dalla decisione di chiudere definitivamente con la sua ‘storica’ girlfriend Sara Battisti. Il suo nome è stato accostato per esempio a quelli di Aida Yespica (già durante l’esperienza nel reality di Canale 5) e di Giulia De Lellis, ma alle chiacchiere dei giornali non sono seguiti fatti particolarmente significativi. L’influencer rimane però nel suo cuore, seppur soltanto come amica: ‘Giulietta è sicuramente quella che tra i concorrenti del GF Vip mi manca di più’, ha spiegato sempre nel botta e risposta su Instagram, ‘Ma ho passato dei bei momenti anche con Daniele Bossari, uno con cui andavo d’accordo senza bisogno di parlarci tanto. Luca Onestini? Abbiamo avuto degli screzi ma la vita va avanti e siamo persone grandi, solo i cretini non cambiano idea’.

Ora resta da vedere se Jeremias Rodriguez e la fidanzata nuova Priscilla (o chi per lei) usciranno finalmente allo scoperto…