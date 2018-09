Chiara Ferragni e Fedez quasi sposi: il grande giorno è arrivato

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, mancano poche ore al royal wedding tutto italiano, oggi 1 Settembre 2018, alle 18.30, Chiara Ferragni e Fedez diventeranno marito e moglie in una location magica, la Dimora delle Balze.

Non bastava un solo giorno per festeggiare, infatti ieri sera c’è già stato un grande party di pre-wedding a Noto, all’interno di Palazzo Nicolaci. Un evento per ‘pochi intimi’: sono sbarcati in Sicilia 160 ospiti, arrivati con un volo privato Alitalia, pronti a divertirsi fino a notte fonda.

La coppia avrebbe voluto sfilare tra le strade di Noto, ma non è stato possibile a causa dell’elevato numero di persone che attendevano il loro arrivo.

I piccioncini si sono concessi ai loro ammiratori soltanto dal balcone di palazzo Nicolaci, proprio come avrebbe fatto una coppia reale. La Ferragni indossava un meraviglioso abito firmato Prada, mentre quello per le nozze è stato realizzato su misura dalla maison Dior.

Ovviamente sarà un matrimonio social e, così come per la festa di ieri sera, pioveranno selfie e foto condivisi dai vari invitati, ma non è tutto: proprio ieri sono ufficialmente iniziate le riprese del documentario dedicato a Chiara Ferragni, ecco che saranno presenti anche telecamera professionali, pronte a immortalare tutti i momenti di questo giorno così importante.