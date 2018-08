E’ un momento difficile per Serena Grandi che, terminata la relazione con il compagno Luca Iacomoni, sta vivendo quello che è diventato un vero e proprio incubo. A raccontarlo è proprio l’attrice, che ha concluso la relazione poco dopo l’uscita dalla Casa del GF VIP 2 e che, ad oggi, vive nella paura.

‘Da tempo le cose tra noi non funzionavano’ – ha spiegato Serena Grandi in una intervista a Tgcom24 – ‘Sono una donna indipendente, una guerriera e mi sono resa conto che avevo al mio fianco un uomo senza gli attributi’. Così, la relazione con Luca Iacomoni è naufragata ma, stando a quanto dichiarato, pare che lui non abbia accettato di buon grado questa decisione iniziando a tempestare la ex compagna con telefonate, messaggi ed e-mail.

Serena Grandi: ‘Sono molto provata’

‘Sono molto provata. Ho cercato di tenerlo a freno, ma non ci sono riuscita’ – ha continuato Serena Grandi, spiegando di essersi rivolta ad un legale e di aver denunciato tutto ai carabinieri con tanto di prove inconfutabili.

‘Non parlo di violenza fisica, ma telefonate giorno e notte e messaggi e infinite mail’ – ha spiegato – ‘Ora c’è un ordine di restrizione, con tanto di querela ed esposto’.

Il tutto sembra essere iniziato proprio quando Serena Grandi era all’interno della Casa di Canale 5: ‘Durante la mia partecipazione al Grande Fratello Vip ho raccontato dell’omosessualità di mio figlio’ – ha detto – ‘[...] Da lì sono cominciate le ingiurie continue nei confronti di Edoardo’.

Una vera e propria forma di violenza che la Grandi non ha accettato e, proprio grazie al suo percorso all’interno del reality show, è riuscita a guardarsi dentro e a capire ‘che era il momento di lasciare andare alcune cose della sua vita che non andavano più’.

Serena Grandi: ‘Iacomoni non è un uomo violento, ma non mi sento tranquilla’

La storia con Luca Iacomoni, dunque, si è conclusa nonostante il disappunto di quest’ultimo che ha iniziato a perseguitare Serena Grandi.

‘Sono disperata e questo non fa bene al mio lavoro, non mi sento tranquilla’ – ha concluso – ‘Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto’.

L’attrice, ad oggi, vive in uno stato di continua allerta: ‘Non riesco neanche ad uscire sola, sono sicura di incontrarlo sotto casa, guardo tutte le macchine, sto attenta a chi c’è dentro’.

Pur avendo cambiato numero di telefono, inoltre, continua a ricevere chiamate e messaggi e il timore che possa accaderle qualcosa è cresciuto anche in seguito alla decisione del figlio Edoardo di lasciare Roma per trasferirsi a Milano.

‘La situazione sta diventando pericolosa’ – ha tuonato Serena Grandi che, grazie alla sua denuncia, spera di farsi portavoce di tutte quelle donne che stanno vivendo il suo stesso incubo.