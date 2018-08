Barbara D’Urso paparazzata con Christopher Lambert l’ex di Alba Parietti

Barbara D’Urso è stata pizzicata insieme a Christopher Lambert l’attore e storico ex di Alba Parietti. Carmelita ha trascorso la sua estate sul set de ‘La Dottoressa Giò’, nella serie Lambert ha un piccolo ruolo e dunque i due hanno approfondito la conoscenza durante le riprese della fiction anni Novanta che tornerà su Canale 5 dopo vent’anni.

‘Galeotto fu il set de La Dottoressa Giò’, si legge sul settimanale ‘Oggi’ che pubblica le foto di Barbara D’Urso in compagnia di Christopher Lambert. Il volto di ‘Pomeriggio Cinque’ ha ceduto al fascino del sex symbol che è stato legato nel 1996 e nel 2016 (per un ritorno di fiamma) ad Alba Parietti? Dopo Alberto Mezzetti sarebbe il secondo flirt attribuito a Barbara D’Urso questa estate che volge ormai al termine.

Barbara D’Urso e Christopher Lambert insieme a cena

In alto i calici, risate e sguardi complici. Christopher Lambert e Barbara D’Urso festeggiano la fine delle riprese de ‘La Dottoressa Giò’ o c’è qualcosa di più? Sul settimanale spuntano le immagini di una cena tra i due. L’attore ha infatti un piccolo ruolo nella fiction di Canale 5 e qualche tempo fa Carmelita aveva condiviso sul suo account Instagram alcuni video in compagnia dell’interprete americano naturalizzato francese.

Tra i due c’è intesa, un buon feeling, ma sembra che non vi sia alcun flirt in corso nulla è però escluso. ‘Sarebbe facile saltare alla conclusione che segue: D’Urso Lambert, qui coppia ci cova’, si legge nell’articolo firmato da Umberto Brindani.

Dopo un piccolo incidente sul set per cui Barbara D’Urso è dovuta correre al pronto soccorso durante l’ultima giornata di riprese della fiction, la conduttrice è travolta dal gossip. Lei e Christopher Lambert stanno insieme? Carmelita smentisce e si dichiara single. Al giornalista che le chiede se l’amore è presente nella sua vita risponde: ‘Non ancora’.

Nessun flirt dunque con l’attore statunitense? Per ora sembra di no, anzi Barbara D’Urso spiega che durante la cena immortalata dal settimanale erano in compagnia di altre persone. ‘È vero, siamo andati a mangiare insieme, ma non eravamo soli, eh!’, precisa Carmelita.

Da parte della conduttrice però potrebbe esserci un piccolo interesse, o almeno a livello professionale. ‘È molto simpatico ed è fantastico recitare con un professionista pazzesco come lui’, ammette la D’Urso parlando di Christopher Lambert. Tra i due dunque, stando a quanto sostiene Barbarella, esiste solo un rapporto lavorativo e di amicizia.