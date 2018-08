E’ finita ancora una volta la storia tra Aida Yespica e Geppi Lama: la showgirl ha scoperto di essere stata tradita dal compagno e ha deciso di pubblicare sui social delle conversazioni compromettenti tra lui ed una sconosciuta dandogli, così, il ben servito in modo plateale.

La relazione tra Aida Yespica e Geppi Lama era già naufragata poco dopo l’uscita della venezuelana dalla Casa del Grande Fratello VIP 2, dove lei aveva stretto un’amicizia – fraintendibile – con il fratello di Belén Rodriguez, Jeremias. Poi, l’estate della Yespica è andata avanti in compagnia di Matteo Cavalli: il flirt tra i due, però, è durato il tempo di una fuga d’amore ai Caraibi. Di loro, poi, si sono perse le tracce e Aida è tornata tra le braccia dell’imprenditore Geppi Lama.

Geppi Lama, le conversazioni segrete con una sconosciuta

Sembrava che l’amore stesse procedendo a gonfie vele, almeno fino a quando Aida non è venuta in possesso di alcune conversazioni compromettenti tra il fidanzato ed una sconosciuta.

Stando a quanto pubblicato – e poi prontamente cancellato – sul suo profilo Instagram dalla venezuelana, Lama si è lamentato con ‘l’altra’ per il divieto della Yespica di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Geppi, infatti, pare sia stato contattato dalla produzione di Temptation Island VIP per partecipare come tentatore, ma la sua fidanzata si sarebbe opposta ritenendolo inappropriato per questo ruolo.

‘Entro martedì dovrei firmare, altrimenti nada’ – ha scritto Geppi Lama – ‘Aida non vuole, non vuole proprio. Dice che è un mondo che non mi appartiene e non vuole che mi mischio’.

Lo scambio di messaggi tra i due, poi, ha preso una rotta ben diversa e, da un semplice sfogo, si è passati alla richiesta di foto provocanti.

‘Una foto così mi devi mandare, con le tette che hai!’ – ha continuato il fidanzato (ormai ex) di Aida Yespica, che ha commentato: ‘Non ho parole!!!’.

Aida Yespica a Geppi Lama: ‘Vuoi arrivare? Con me no!’

Furiosa, Aida Yespica ha accusato Lama di essere uno dei tanti che desidera arrivare e gli ha dato il ben servito in modo pubblico.

‘Ecco un altro che vuole solo arrivare!’ – ha tuonato – ‘Vuoi arrivare? Ok, vai! Ti auguro il meglio! Con me no!’.

‘Idiota io un’altra volta!’ – ha concluso la Yespica, amareggiata per aver concesso all’ex compagno una seconda opportunità che lui non ha saputo cogliere.

Sembra essere finita così, dunque, la relazione tra Aida e Geppi…sempre che lui non decida di risponderle pubblicamente.