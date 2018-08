Uomini e Donne, Giorgio Manetti lascia il trono over: il ‘Gabbiano’ sorvolerà altri lidi

Dopo tre anni da protagonista negli studi televisivi di Uomini e Donne, Giorgio Manetti non sarà presente tra i cavalieri del trono over per la stagione televisiva 2018-2019. Si vocifera che sia stata Gemma Galgani a chiedere il suo allontanamento ma, pare, che il 'Gabbiano' abbia nuovi progetti per il futuro.

