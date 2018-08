Temptation Island 2018, Oronzo Carinola e Valentina De Biasi si sposano: spunta l’anello

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi pare siano pronti per sposarsi: come raccontato tramite le loro Instagram stories, lui le ha regalato un importante anello di fidanzamento in occasione del loro undicesimo anniversario. Fiori d'arancio in vista, quindi, per una delle coppie più chiacchierate e amate di questa edizione di Temptation Island 2018.

da Luana Rosato, il