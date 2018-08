Riccardo Scamarcio esce allo scoperto, la nuova fidanzata è Angharad Wood

Riccardo Scamarcio ha un nuovo amore, l’attore ha archiviato la lunga storia d’amore con Valeria Golino ed è stato pizzicato a Firenze con lʼinglese Angharad Wood di 7 anni più grande di lui. La Golino ha voltato pagina ed è evidente che anche Scamarcio l’abbia fatto, i due ex però sono rimasti in ottimi rapporti e continuano a collaborare.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una serie di scatti che immortalano Riccardo Scamarcio con la sua nuova fiamma. L’attore pugliese è stato legato dal 2006 al 2016 alla collega e regista Valeria Golino, i due ex si ritroveranno sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, durante la kermesse infatti presenteranno il film di Valeria Bruni Tedesci, ‘I villeggianti’, di cui sono tra i protagonisti.

Riccardo Scamarcio pizzicato con la nuova fidanzata

Riccardo Scamarcio è stato paparazzato con Angharad Wood, la sua nuova fiamma. I due sono stati fotografati mano nella mano, prima in treno e poi per le strade di Firenze, dove oltre allo shopping si sono dedicati anche a una cena romantica.

Più grande di lui di sette anni, la nuova compagna di Riccardo Scamarcio è Angharad Wood, inglese. La donna ha un’agenzia di management di attori e scrittori che ha sede a Londra. Tra i due sembra esserci un’ottima intesa, a quanto si apprende dal settimanale, la coppia si frequenterebbe da un po’ di tempo.

La Toscana è stata scelta come meta per una romantica fuga d’amore. Riccardo Scamarcio ha quindi archiviato definitivamente la storia d’amore con Valeria Golino, i due sono stati legati per dieci anni e si sono detti addio soltanto due anni fa conservando però un ottimo rapporto.

La regista anche, stando al gossip degli ultimi mesi, avrebbe ritrovato l’amore con un giovane avvocato, i due sono stati pizzicati in barca e avrebbero trascorso le vacanze alle Baleari.

Eppure Valeria Golino, giusto un anno fa aveva lasciato intendere che tra lei e l’attore pugliese non fosse realmente tutto archiviato. ‘Ma siamo proprio sicuri che sia finita? La nostra storia non si chiuderà mai, perché si sta evolvendo in qualcosa di diverso, è ripartita su basi nuove. Riccardo e io siamo la famiglia l’uno dell’altra’, aveva dichiarato in un’intervista a Grazia.

In molti hanno poi notato che la nuova fiamma di Riccardo Scamarcio ha una notevole somiglianza con Valeria Golino, complici i ricci e il look effettivamente Angharad Wood ricorda la regista che è stata legata all’attore pugliese per dieci anni.