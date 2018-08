Patrizio Roversi non confermato a Linea Verde: ‘Allontanato senza una spiegazione. Mi sento un esodato’

Patrizio Roversi fuori dai palinsesti Rai, il conduttore non sarà più il volto di ‘Linea Verde’, a prendere il suo posto è Federico Quaranta che ha già condotto la versione estiva del programma dedicato all’agricoltura. Confermata invece Daniela Ferolla che aveva affiancato Roversi per quattro anni.

Patrizio Roversi racconta a Spy cosa è accaduto con la Rai, il conduttore non è stato confermato alla guida di ‘Linea Verde’, una notizia che è stata un po’ una doccia fredda per l’ex marito di Syusy Blady. Roversi rivela infatti che non gli è stata data alcuna spiegazione sul suo allontanamento dal programma e non nega il dispiacere per essere stato messo da parte.

Patrizio Roversi: ‘Mi sento un esodato’

Patrizio Roversi conduceva ‘Linea verde’ dal 2013, ma dopo 5 anni deve dire addio al programma. La Rai non l’ha riconfermato e al suo posto ha scelto Federico Quaranta, spalla di Antonella Clerici a ‘La Prova del cuoco’.

‘Non è successo niente di particolare, semplicemente chi ha la responsabilità di decidere non mi ha riconfermato l’incarico. Me lo hanno detto all’improvviso, un paio di settimane prima della presentazione dei palinsesti Rai, a giugno’, spiega Patrizio Roversi parlando della mancata riconferma della sua conduzione di ‘Linea Verde’.

La notizia è arrivata inaspettatamente e senza troppo preavviso. 'Un po' di dispiacere c'è. Mi sento un esodato', dichiara Roversi nell'intervista che uscirà domani sul magazine.

Nessun rancore nei confronti dell’azienda di servizio pubblico, né voglia di far polemiche, ma l’amaro in bocca resta. ‘Un po’ di dispiacere c’è: cinque anni alla conduzione di un programma del genere sono un ciclo molto lungo, forse la mia è stata una delle parentesi più lunghe a Linea Verde, dopo quella di Federico Fazzuoli. Ma non ho ricevuto particolari spiegazioni dai vertici Rai circa la mia esclusione, e lo dico senza accenno polemico: è stato deciso così e basta’, ammette Roversi.

Tra il conduttore e l’azienda dunque non c’è aria di crisi, nonostante quello che Roversi racconta come una sorta di brusco allontanamento da ‘Linea Verde’. L’ex padrone di casa di ‘Per Un pugno di libri’ però non ha nulla di concreto per quanto riguarda il suo futuro e smentisce un suo coinvolgimento nella nuova ‘Prova del cuoco’ targata Elisa Isoardi.

‘Al momento ci sono ipotesi e idee, sia con reti Rai sia con canali al di fuori del servizio pubblico, ma niente di concreto: mi sento un esodato. Sono troppo giovane per la pensione e quindi mi tocca continuare a lavorare’, dichiara in conclusione.