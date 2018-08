Anche Madonna ha un corpo imperfetto. Ebbene, la star di ‘Like a virgin’ risente, così come le sue coetanee, degli effetti del tempo e, nonostante lo sport, le diete ferree e la vita da vera diva, anche Louise Veronica Ciccone non ha più una pelle tonica e vellutata.

Così, Madonna ha deciso di mostrarsi – senza filtri e senza inganno – in un post che ha pubblicato su Instagram dove si ritrae in lingerie e mette in evidenza un fisico che qualcuno ha considerato imperfetto. In realtà, alla veneranda età di 60 anni – compiuti lo scorso 16 agosto – Madonna vanta una silhouette che farebbe invidia alle più giovani, ma le solite malelingue hanno pensato bene di puntare ancora una volta il dito contro la cantante sostenendo che quel post fosse fuori luogo e il suo corpo per niente in linea con i dettami estetici degli ultimi anni.

Madonna, il suo corpo come provocazione

Ma Madonna, com’è noto, se ne frega delle imposizioni del mondo della moda, dei pareri di ‘quelli che ben pensano’ e delle critiche di chi si nasconde dietro una tastiera per vomitare il proprio odio nei confronti del mondo.

Louise Veronica Ciccone, nonostante non abbia più gambe da gazzella e un vitino da vespa, ha pur sempre il suo fascino – che non è da collegare ad un fatto puramente e meramente estetico – e da sempre lotta contro i pregiudizi.

Il suo scatto allo specchio in cui mostra un corpo ‘imperfetto’, dunque, non è altro che l’ennesima provocazione, l’ennesimo tentativo di chi mostra a tutti ciò che, solitamente, la maggior parte del mondo vorrebbe nascondere.

Negli anni il corpo cambia, si trasforma, a volte migliora e, nella maggior parte dei casi, peggiora: ma è davvero questo quello che conta?

In fondo, chi la conosce bene e la segue da sempre sa che la cantante ama provocare: lo ha fatto agli inizi della carriera con Like a virgin e ha continuato con Like a prayer fino ai baci saffici sul palcoscenico e ai richiami erotici di molti suoi video musicali.

Madonna è stata controcorrente anche in una delle sue ultime decisioni: fare i bagagli, lasciare l’America e trasferirsi a Lisbona per seguire il figlio David che vuole diventare calciatore.

‘Ho già vissuto in altri posti; a Londra sono stata dieci anni’ – ha spiegato a Vogue Italia – ‘Mi piace mettermi in situazioni scomode e rischiare’.

Essere controcorrente fa parte della sua indole e, oggi che ha 60 anni, il suo primo desiderio è uno: ‘[...] Quello che voglio per i miei figli è che diventino esseri umani responsabili, capaci di amare e di provare compassione. Nient’altro’.