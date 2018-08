Lorenzo Crespi e Paola Perego hanno avuto una relazione? L’attore contro Lucio Presta: ‘Denunciami’

Lorenzo Crespi lancia una vera e propria bomba, o meglio quella che lui definisce ‘una resa dei conti’. L’attore parla di una sua relazione con la moglie di un noto manager lasciando intendere che si tratti di Paola Perego, Crespi infatti attacca Lucio Presta minacciandolo di essere pronto a portarlo in tribunale. L’interprete accusa il manager di aver dato inizio a una campagna d’odio nei suoi confronti che gli avrebbe causato problemi in Rai.

Lorenzo Crespi ha deciso che oggi, 30 agosto 2018, è il giorno della ‘resa dei conti’. L’attore rompe il silenzio e racconta via Twitter di una relazione avuta con una conduttrice moglie di un importante manager e che, stando a quanto scrive, gli avrebbe creato problemi a livello professionale. L’attore rivolge duri attacchi a Lucio Presta lasciando intendere dunque che si tratti di Paola Perego. Proviamo a riassumere il contenuto dei molteplici Tweet scritti da Crespi su questo scottante tema.

Lorenzo Crespi e Paola Perego sono stati insieme?

I fatti narrati da Lorenzo Crespi risalirebbero al 2009, l’attore si era da poco lasciato alle spalle il ruolo del tenente Angelo Sammarco della fiction ‘Gente di mare’ conclusa nel 2007, ed è proprio con quella stessa serie che sarebbero sorti i primi problemi con la Rai, conflitti che sarebbero aumentati dopo una la relazione intrapresa dall’attore con una famosa conduttrice moglie di un noto manager.

‘Oggi è un po’ la resa dei conti. Visto che tanti settimanali sanno la verità e continuano a nasconderla per coprire un potere delinquenziale. I problemi in Rai nascono con gente di mare e proseguono nel 2009 a causa di una relazione con una conduttrice moglie di un manager potente… relazione avuta dal marzo del 2009 a ottobre 2009 documentata in tutto… mi ero avvicinato a quella donna perché come me in quel momento distrutta visto che in casa non aveva un uomo… non sapevo chi fosse lui… e ho iniziato il tutto…’, scrive Lorenzo Crespi.

Fin qui l’interprete, che lo scorso marzo aveva annunciato: ‘Sto per morire’, fornisce soltanto qualche indizio senza fare nomi e cognomi.

‘La relazione è finita un anno prima di sposarsi, quando i due si sono confrontati invece di dire tutte le corna che si erano messi entrambi, la signora ha fatto solo il nome mio. Facendo iniziare da parte di lui una campagna d’odio nei miei confronti enorme in Rai, tutti sapevano nessuno parlava, persino le parrucchiere della Clerici nel 2012 sapevano di questa relazione e io non avevo detto niente a nessuno…’, si legge ancora nell’intervento.

Poi Crespi passa all’attacco e lascia intendere che la conduttrice di cui sta parlando è Paola Perego. ‘Caro Lucio Presta è ora di andare in tribunale aspetto la tua denuncia con ansia… Signori preparatevi, dai miei racconti conoscerete un grande uomo una grande donna… falsi come una banconota da due euro… e malvagi come nessuno… per questo da più di vent’anni in analisi… ora basta’, tuona Crespi che poi aggiunge che tutti i direttori dei più grandi magazine ne erano al corrente ma hanno preferito tacere per non mettersi contro ‘un potente manager’.

Lucio Crespi e Paola Perego si sono sposati nel 2011 dopo 10 anni di fidanzamento. La coppia resterà in silenzio o risponderà alle accuse di Lorenzo Crespi?