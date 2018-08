Esclusa dal cast del Grande Fratello VIP 3, Cicciolina si scaglia contro il reality show di Canale 5 e contro il sistema televisivo italiano che continua a considerare personaggi noti coloro che, in realtà, vantano solo una parentela con i ‘very important people’.

‘Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per la prima pornodiva mondiale’ – ha sbottato Cicciolina, scagliandosi contro la decisione del GF VIP di non prenderla in considerazione come possibile concorrente della terza edizione. Più volte Ilona Staller aveva manifestato la sua volontà di entrare nella Casa di Canale 5 spiegando che, se la produzione l’avesse scelta, avrebbe devoluto tutto il ricavato in beneficenza.

Leggi anche: Taglio dei vitalizi, Cicciolina non ci sta: ‘Basta, me ne torno in Ungheria!’

Cicciolina al GF VIP 3 per fare del bene

‘Sarò orgogliosa di devolvere in beneficenza tutto il ricavato’ – aveva detto Cicciolina in una intervista al settimanale Sono prima di apprendere che il suo nome non figura tra quelli del cast del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Eppure, per la ex attrice a luci rosse non si tratterebbe della prima esperienza in una trasmissione simile: nel 2006 ha partecipato all’edizione argentina di Ballando con le stelle e, secondo ultime indiscrezioni, potrebbe essere anche tra i concorrenti di quella italiana del prossimo anno.

Ilona Staller, però, pare avesse puntato prima di tutto al Grande Fratello VIP che, nonostante i suoi appelli, non ha affatto preso in considerazione l’idea di portare la pornodiva in tv.

‘Mica vado lì a fare scene hot’ – aveva detto in un’altra intervista al settimanale Nuovo riguardo la sua continua esclusione dai reality show – ‘E poi non capisco: dà scandalo il mio passato da pornostar e non Rocco Siffredi all’Isola dei Famosi, anche se lui continua a girare film a luci rossi?’.

Leggi anche: Le Iene: Cicciolina attacca Rocco Siffredi ‘Dovresti baciare la terra dove cammino’

Cicciolina pronta a lasciare l’Italia: ‘Mi viene voglia di scappare’

Tempi duri, dunque, per Cicciolina che, visti i numerosi rifiuti da parte del mondo dello spettacolo nostrano, si è detta pronta a fare le valigie e trasferirsi altrove.

‘Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare’ – ha esclamato, delusa da quanto le sta accadendo negli ultimi tempi.

Ilona Staller, tuttavia, continua a lavorare lontano dalle luci dei riflettori: ‘Continuo a lavorare per mantenermi. Non è facile perché in Italia è tutto un monopolio’.

Come spiegato, la ex attrice a luci rosse si sta dedicando al suo sito, si sta occupando della vendita di magliette, del suo libro fotografico a colori, e si distrae con la pittura.