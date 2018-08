Carlo Conti offre aiuto a Flavio Insinna: ‘Se hai dubbi bussa’

Il prossimo 24 settembre Flavio Insinna debutterà alla guida de ‘L’Eredità’ e ci sarà il passaggio di consegne tra l’attore e Carlo Conti che ha sostituito Fabrizio Frizzi nei mesi successivi alla sua scomparsa avvenuta lo scorso marzo. Il presentatore di ‘Tale e quale show’ ha offerto il suo pieno sostegno e aiuto a Insinna.

Manca pochissimo ormai, presto vedremo Flavio Insinna condurre ‘L’Eredità’. Il suo coinvolgimento nel programma che fu di Fabrizio Frizzi è stato accolto tra le polemiche, dopo la notizia che sarebbe stato lui a sostituire il presentatore scomparso lo scorso marzo, molti hanno storto il naso non ritenendo Insinna il degno erede di Frizzi.

Carlo Conti e il pieno sostegno a Flavio Insinna

Flavio Insinna può contare sul pieno sostegno di un collega e amico, stiamo parlando di Carlo Conti, colui che dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi ha dovuto prendere in mano la gestione de ‘L’Eredità’ con enorme difficoltà.

L’ex padrone di casa di ‘Affari tuoi’ ha raccontato, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, dell’appoggio fornito da Carlo Conti che lo sostiene in questa difficile e nuova avventura.

Il conduttore di ‘Tale e quale show’, infatti, ha consigliato a Flavio Insinna di farsi dare il camerino vicino al suo così da poter chiedere un consiglio o un aiuto ogni volta che ne sentirà il bisogno. ‘Se hai dubbi bussi’, avrebbe detto con affetto Carlo Conti al collega e amico Flavio Insinna che non ha mai nascosto di sentire il peso di un’importante eredità.

‘Il mio obiettivo sarà non deludere Fabrizio. Fabrizio non è sostituibile, non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essere bravo’, ha dichiarato Flavio Insinna sottolineando come Fabrizio Frizzi sia insostituibile. ‘Non posso fare il miracolo’, aveva detto qualche mese fa.

Per Flavio Insinna condurre ‘L’Eredità’ è una vera e propria sfida, non solo perché andrà a sostituire il ‘presentatore buono’, il conduttore amato da tutti: Fabrizio Frizzi, ma anche perché tornerà a guidare un appuntamento quotidiano dopo la querelle scoppiata con Striscia La Notizia che ha mandato in onda una serie di fuori onda che non hanno certo giovato all’immagine dell’ex conduttore di ‘Affari Tuoi’, ecco anche perché qualcuno ha storto il naso alla notizia che sarebbe stato lui l’erede di Fabrizio Frizzi.

Non resta che attendere il debutto, il prossimo 24 settembre per scoprire come il pubblico accoglierà la nuova conduzione de ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna che intanto può contare sul supporto dei colleghi tra cui Carlo Conti.