Barbara D’Urso al pronto soccorso, incidente sul set

L’ultimo giorno sul set de ‘La Dottoressa Giò’ è stato fatale per Barbara D’Urso che è finita in un vero ospedale. La conduttrice ha documentato quanto accaduto su Instagram e raccontato la sua avventura nelle stories. Barbara D’Urso è impegnata nelle riprese dei nuovi episodi della ‘Dottoressa Giò’, ma è finita al pronto soccorso per un piccolo incidente sul set.

L’estate di Barbara D’Urso è stata scandita dal lavoro, la padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ lo aveva annunciato, non sarebbe andata in vacanza per dedicarsi completamente alle riprese della fiction ‘La Dottoressa Giò’ che tornerà su Canale 5 dopo 20 anni di assenza. Durante l’ultimo giorno sul set, però, Carmelita ha avuto un piccolo incidente.

Barbara D’Urso in ospedale per un piccolo incidente

‘E comunque il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero pronto soccorso’, scrive Barbara D’Urso nelle sue Instagram stories. La conduttrice ha condiviso una foto del referto medico.

L’ultimo giorno di riprese della ‘Dottoressa Giò’ è stato dunque un po’ turbolento per Barbara D’Urso che è finita al pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma.

La conduttrice dunque è stata assistita dai medici, è stata lei stessa a documentare l’accaduto con un pizzico di ironia per tranquillizzare i suoi fan. Barbara D’Urso ha infatti lasciato intendere che non è accaduto nulla di grave e che sta bene.

Insomma nulla può fermare Carmelita, neanche un piccolo incidente di percorso, così Barbara D’Urso è riuscita a portare a termine i suoi impegni e a chiudere, per ora, il capitolo riprese della ‘Dottoressa Giò’. Il ritorno della fiction, che andrà in onda su Canale 5, è stato fortemente voluto dalla stessa Barbara D’Urso che desiderava vestire ancora una volta i panni della celebre ginecologa.

Sempre nelle Instagram Stories Barbara D’Urso fornisce qualche dettaglio in più sul piccolo incidente di cui è stata protagonista. ‘Come stiamo? Insomma, ho preso una sorta di cazzotto nel… non posso raccontare. Ho preso una sorta di cazzottone in faccia’, dichiara in un video.

Come si legge sul referto medico, la conduttrice sessantunenne è finita al pronto soccorso in codice verde ed è stata sottoposta a un elettrocardiogramma. L’esame non ha evidenziato particolari patologie. La diagnosi è la seguente: trauma emicostato sx.

Nulla però impedirà a Barbarella di andare in onda il prossimo 3 settembre con le nuove puntate di ‘Pomeriggio Cinque’, prossimamente la vedremo anche nei panni della Dottoressa Giò.