Andrea Damante pare abbia ritrovato l’amore: l’ex fidanzato di Giulia De Lellis è stato avvistato insieme a Sharon Filograsso, pr conosciuta a Formentera nel corso di un’estate turbolenta (almeno per il giovane tronista), e con la quale ha trascorso una appassionante giornata in barca.

A documentare il nuovo flirt di Andrea Damante con Sharon Filograsso ci ha pensato il settimanale Spy, che ha pubblicato alcuni scatti dei momenti più teneri che i due hanno vissuto al largo delle Baleari. Secondo quanto riportato, pare che l’ex di Giulia De Lellis e la Filograsso abbiano stretto amicizia nel corso dell’estate e che lui abbia affittato una barca – alla modica cifra di 2500 euro – per concedersi una giornata di coccole e tenerezze in alto mare, sperando – forse – nella discrezione dei paparazzi.

Leggi anche: Andrea Damante e Giulia De Lellis, il bacio e la polemica: lei nega, Parpiglia risponde

Andrea Damante volta pagina dopo Giulia De Lellis

Dopo lo scoop di inizio estate in cui il magazine Chi annunciava il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, i due hanno smentito la notizia spiegando di non essere ritornati insieme, ma di aver avviato una nuova frequentazione.

Poi, dopo alcune settimane, è stato Damante ad ufficializzare la rottura con la storica fidanzata, conosciuta negli studi di Uomini e Donne.

‘Ve lo dico se non vi è chiaro, così evitiamo ambiguità e cattiverie’ – aveva esordito il giovane veneto sul suo profilo Instagram – ‘Io e lei (Giulia De Lellis, ndr) non stiamo più insieme’.

‘Ci siamo chiariti serenamente’ – ha puntualizzato, chiedendo ai fan più accaniti di evitare di ‘fare commenti o scrivere cose assurde’.

Leggi anche: Andrea Damante: ‘Sono ancora innamorato di Giulia, la colpa è stata solo mia’

Giulia De Lellis su Damante: ‘Con Andrea è finito l’amore’

Dal canto suo, anche Giulia De Lellis ci ha tenuto a precisare che con Andrea è, ormai, tutti finito.

Ospite in una discoteca, la ex concorrente del GF VIP 2 ha messo a tacere tutti con un laconico: ‘Andrea è una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore’.

Fine di una lunga storia d’amore, dunque, tra due dei personaggi più noti della scuderia di Maria De Filippi.

E, se lei ha deciso di dedicarsi a se stessa e ai suoi progetti di lavoro, lui pare intenzionato ad unire l’utile al dilettevole, voltando definitivamente pagina insieme ad una nuova compagna.

Leggi anche: Giulia De Lellis contro Andrea Damante: ‘Mi rivedrà nel giorno del mai’