Paolo Bonolis, la foto insieme al primo figlio fa impazzire il web: ‘Uguali’

Sonia Bruganelli ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di Paolo Bonolis in compagnia del primogenito Stefano, nato dal primo matrimonio del conduttore con la psicologa statunitense Diane Zoeller. L’immagine dolcissima ha scatenato gli utenti che non hanno potuto fare a meno di sottolineare l’incredibile somiglianza tra i due.

In genere è Sonia Bruganelli a fornire ai fan momenti di vita privata di Paolo Bonolis, sull’account Instagram della moglie del conduttore vediamo spesso scatti dei tre figli della coppia: Silvia, Davide e Adele. I follower dell’autrice tv sono andati in visibilio quando la Bruganelli ha condiviso un’immagine del primogenito di Bonolis.

Paolo Bonolis insieme al primogenito Stefano, la foto che fa impazzire il web

Sorprende vedere Paolo Bonolis in uno scatto insieme al primo figlio Stefano. Il conduttore infatti non usa molto i social per condividere attimi della sua vita privata, ci ha pensato la Bruganelli per lui.

Father and son. A post shared by Sonia Bruganelli (@soniabrugi) on Aug 26, 2018 at 7:24am PDT

Intenti a fare un brindisi al The River Café un ristorante di Brooklyn a New York, Paolo Bonolis e il figlio Stefano si lasciano immortalare dall’obiettivo curioso di Sonia Bruganelli. ‘Father and son’, è la didascalia che accompagna la foto.

Moltissimi i fan che hanno notato la notevole somiglianza tra Paolo Bonolis e il figlio Stefano: ‘Sono Uguali’, ‘Due gocce d’acqua’, si legge tra i commenti. ‘Sono fratelli?’, scrive ancora qualche utente.

Lo scatto ha suscitato grande curiosità tra i follower della moglie del conduttore di ‘Avanti un altro’. Stefano, infatti, vive in America e non è molto conosciuto e popolare in Italia. Il ragazzo è nato dalla relazione di Paolo Bonolis con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con cui il conduttore è stato sposato per ben ben 5 anni (dal 1983 al 1988). Stefano è quasi del tutto sconosciuto al mondo del gossip italiano. Lui e la sorella Martina vivono negli Stati Uniti.

Il nome di Stefano, però qualche anno fa, aveva fatto la sua apparizione anche sulle riviste di gossip italiano. Nel 2015, infatti, gli è stato attribuito un flirt con Paola Caruso la bonas di ‘Avanti un altro’. I due erano stati avvistati insieme a tutta la famiglia Bonolis a Formentera. La storia è poi naufragata a causa della distanza.

‘Ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l’appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l’idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l’è sentita di lasciare l’America. E quindi tutto è finito’, aveva raccontato Paola Caruso a ‘Visto’.