Marco Travaglio pizzicato a Formentera con l’attrice Giorgia Solari

Il gossip di fine estate che non ti aspetti. Marco Travaglio è stato pizzicato in compagnia dell’attrice Giorgia Solari. I due si sono scambiati baci ed effusioni nel mare di Formentera. La coppia si trovava in vacanza insieme ad alcuni colleghi e amici. Una settimana fa Travaglio era stato immortalato in Sardegna insieme alla moglie Isabella con cui è sposato da oltre vent’anni.

Il settimanale Chi, in edicola oggi, pubblica le foto di Marco Travaglio in compagnia dell’attrice Giulia Solari. In uno scatto, in particolare, l’attrice e il giornalista si scambiano un bacio alla luce del sole e davanti a un gruppo di colleghi e amici.

Marco Travaglio e Giulia Solari stanno insieme?

Qualche settimane fa, Marco Travaglio è stato avvistato e fotografato con la moglie Isabella in vacanza in Sardegna. La coppia è sposata da oltre vent’anni e ha due figli: Alessandro ed Elisa.

Stando alle immagini pubblicate da Chi, Travaglio non sembra avere nulla da nascondere e bacia Giorgia Solari davanti ad amici e colleghi. Ovviamente non è chiaro quale sia il tipo di rapporto, se però tra i due c’è una relazione è abbastanza chiaro che non si tratta di un legame clandestino.

Marco Travaglio e Giulia Solari hanno collaborato insieme nel 2016, il giornalista ha infatti lavorato con l’attrice in occasione del

tour sul referendum costituzionale indetto da Matteo Renzi.

L’attrice de ‘Il giovane favoloso’ e della serie tv ‘Non uccidere’ era stata vista insieme a Marco Travaglio anche in occasione della presentazione di ‘Dov’è Mario’, la nuova serie televisiva di Corrado Guzzanti per Sky Italia, con loro anche la cantante Fiorella Mannoia.

Lo scorso anno, Marco Travaglio e Giorgia Solari avevano alimentato il gossip su una presunta relazione in quanto erano apparsi complici e molto affiatati nell’opera teatrale di cui erano protagonisti, dal titolo: ‘Slurp – Lecchini, Cortigiani & Penne alla Bava. La stampa al servizio dei potenti che ci hanno rovinati’.

In un’intervista rilasciata a ‘Visto’, Marco Travaglio aveva raccontato di trascorrere molto tempi lontano dalla famiglia. ‘Vivo tra Torino e Roma, dove si trova la redazione del Fatto quotidiano. Con la mia famiglia sto dal sabato al lunedì, mentre il resto della settimana lo passo a Roma. Nonostante queste difficoltà abbiamo un bellissimo rapporto, anche se ho sempre un forte senso di colpa nei loro confronti’, aveva svelato il giornalista.

Ovviamente nè Marco Travaglio, né Giorgia Solari, per ora ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo la pubblicazione degli scatti da parte del settimanale diretto da Alfonso Signorini.