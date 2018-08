A breve partirà la nuova Domenica In condotta da Mara Venier che ha preso il timone dello show di Rai 1 dopo una stagione infelice con Cristina Parodi. Le ultime dichiarazioni della conduttrice, appena approdata alla tv di Stato, sono apparse come una sorta di frecciata nei confronti della collega e a rincarare la dose ci ha pensato Maurizio Costanzo.

‘Ritrovo Domenica in indebolita, con un pubblico di Rai 1 che piano piano è andato da altre parti’ – ha detto Mara Venier in una recente intervista – ‘Ho un grande lavoro da fare’. Parole ‘pesanti’ che sono apparse quasi come un commento negativo nei confronti di Cristina Parodi alla quale la Rai ha preferito togliere lo show della domenica, divenuto ormai poco o per niente competitivo. La Domenica In targata Parodi, infatti, non è riuscita a decollare e, settimana dopo settimana, lo scontro con Domenica Live di Barbara D’Urso è stato sempre più impietoso.

Leggi anche: Mara Venier: ‘La Domenica In delle Parodi? Preferivo guardare Barbara D’Urso’

Mara Venier: ‘Stiamo confezionando una Domenica In gradevole’

Per la stagione 2018-2019, dunque, Mara Venier si è messa all’opera per rendere la sua Domenica In ‘più gradevole possibile per i telespettatori’.

L’intento è quello di dar vita ad uno spettacolo che possa competere con quello di Barbara D’Urso e che, allo stesso tempo, sia di qualità, possa intrattenere e informare.

Per ‘zia Mara’ il ritorno in Rai è una vera e propria rivincita e la decisione di accettare la proposta dei vertici di viale Mazzini è stata dettata dal cuore.

Così, la Venier ha fatto i bagagli, lasciato Mediaset e, spinta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ha accettato questa nuova avventura.

Leggi anche: Mara Venier: ‘Il ritorno in Rai una rivincita, dicevano che ero da rottamare’

Maurizio Costanzo: ‘La domenica si potrà avere una opzione in più’

E’ stato proprio Maurizio Costanzo ad esprimere la sua piena vicinanza a Mara Venier e in una recente intervista ha commentato la scelta dell’amica e conduttrice di prendere il timone di Domenica In.

‘Credo che Mara possa fare molto bene. Ha un rapporto empatico con il pubblico. E’ sanguigna, caciarona, diretta.’ – ha spiegato il conduttore di Canale 5 che, senza mezzi termini, ha lanciato una nuova frecciata a Cristina Parodi.

‘E’ sempre indice di civiltà avere delle alternative, essere messi in condizione di scegliere prodotti diversi’ – ha continuato, certo che ‘da settembre la domenica si potrà avere una opzione in più’.

Leggi anche: Cristina Parodi su Mara Venier: ‘Non discuto le scelte della Rai, farà una domenica In diversa’