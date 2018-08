Eva Henger incinta a 45 anni: ‘Ho perso il bambino provo un grande senso di vuoto’

Eva Henger era felicissima all’idea di diventare mamma a 45 anni, ma la gravidanza purtroppo non è andata a buon fine e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e protagonista del canna-gate ha perso il bambino. La Henger e il marito, Massimiliano Caroletti sono sposati dal 2013 e hanno una figlia di 9 anni, Jennifer. L’ex pornodiva ha rinunciato a tutti i suoi impegni per portare avanti la gravidanza, ma alla settima settimana ha perso il piccolo.

Eva Henger racconta in un’intervista al settimanale Oggi di essere rimasta incinta e di aver perso il bambino che aspettava dal marito Massimiliano Caroletti, per l’ex naufraga sarebbe stato il quarto figlio. La Henger infatti, oltre a Jennifer è anche mamma di Mercedes (27 anni) e Riccardo (23 anni) avuti dal produttore Riccardo Schicchi.

Eva Henger: ‘Sapevo che una maternità non è facile alla mia età’

‘Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto’, è il racconto drammatico di Eva Henger che è rimasta incinta all’età di 45 anni, ma ha poi perso il bambino.

L’ex pornodiva è tornata a vivere in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti e alla figlia di 9 anni, Jennifer. La notizia di aspettare il suo quarto figlio a 45 anni l’aveva riempita di gioia, così Eva aveva rinunciato a tutti gli impegni per concentrarsi solo ed esclusivamente sul piccolo e sulla gravidanza.

‘Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro, sapevo che una maternità non è facile alla mia età. Ora provo un grande senso di vuoto’, racconta nell’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale.

La dolorosa confessione è arrivata qualche tempo dopo il terribile evento, la Henger e Caroletti sono sposati da 5 anni, ma i due sono legati sentimentalmente dal 2005.

Eva Henger e la verità sulla partecipazione del marito al Grande Fratello

Girava voce che il produttore cinematografico Caroletti, marito di Eva Henger sarebbe entrato a far parte del cast del Grande Fratello vip in partenza in autunno su Canale 5. L’ex naufraga però smentisce la partecipazione del suo adorato coniuge e spiega il perché non sarebbe stato affatto adatto ad un contesto del genere.

‘Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa , assieme a me’, spiega Eva Henger in conclusione.