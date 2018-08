Tra i desideri e progetti futuri di Alessandra Amoroso c’è quello di diventare mamma: a rivelarlo ai suoi fan è la stessa cantante salentina, nata ad Amici di Maria De Filippi e diventata negli anni una delle star della musica italiana.

A chi, tramite Instagram, le ha chiesto quale fosse il suo sogno nel cassetto, Alessandra Amoroso ha replicato senza remore, lanciando – forse – anche un messaggio al suo storico fidanzato, Stefano Settepani: ‘Poter diventare mamma e dedicarmi a mio figlio/a in tutto e per tutto!’. Così, la cantante, che sta scalando le classifiche musicali con il nuovo singolo ‘La stessa’, ha espresso il suo desiderio di maternità alla giovane età di trentadue anni compiuti lo scorso 16 agosto.

Alessandra Amoroso, l’amore per la famiglia e la nipotina

In attesa di diventare mamma, però, Alessandra Amoroso si ‘allena’ con la nipotina, spesso apparsa in alcune sue Instagram Stories.

‘Il suo sorriso è la cosa più bella’ – ha detto ‘zia Sandrina’ sui social, dimostrando ancora una volta quanto il suo legame con la famiglia di origine sia forte e saldo.

Il trasferimento a Roma in seguito al successo musicale, infatti, è sempre stato un cruccio per la Amoroso che, come più volte spiegato, riesce difficilmente a stare lontana dagli affetti.

Nonostante definisca il suo pubblico la sua ‘big family’, appena gli impegni di lavoro glielo permettono, la cantante corre dai genitori, dalle sorelle e dalla nipotina che vivono in pianta stabile a Lecce.

Alessandra Amoroso, il matrimonio con Stefano Settepani

Alessandra Amoroso, però, non vive da sola nella Capitale, ma insieme al suo compagno, il produttore Stefano Settepani, conosciuto proprio negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi.

La relazione tra i due dura da diverso tempo e spesso il gossip si è occupato di loro parlando di un imminente matrimonio.

La notizia, però, è sempre stata smentita da Alessandra Amoroso che, sempre tramite i social, ha replicato: ‘Perchè mi gufate? Che pall..e ooohh!! Non è vero, bastaaaaaaa!!!!’.

Per il momento, dunque, pare che i fiori d’arancio siano lontani e, chissà, che prima Sandrina non possa realizzare il sogno di diventare mamma.

