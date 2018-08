Aida Nizar con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Aida Nizar non torna in Spagna come avrebbe voluto Rita Dalla Chiesa, l’ex concorrente del Grande Fratello nip sarà tra i protagonisti della nuova stagione di ‘Pomeriggio Cinque’. Sentiremo dunque spesso il motto ‘Amo la mia vita’ che la vulcanica spagnola ama gridare ai quattro venti.

‘Pomeriggio Cinque’ ripartirà a breve, manca poco ormai: Barbara D’Urso tornerà nelle case degli italiani il prossimo 3 settembre e insieme a lei ci sarà anche Aida Nizar. ‘Da dieci anni sono una di voi’, sentenzia Barbarella nello spot che presenta la nuova stagione dello show pomeridiano di Canale 5 che lo scorso anno ha battuto ogni record di ascolto per la fascia di competenza che va dalle 17.10 alle 18.45.

Aida Nizar a Pomeriggio Cinque

Il pubblico del Grande Fratello e non solo si divide tra coloro che amano alla follia Aida Nizar e tra coloro che non nutrono particolare simpatia per uno dei protagonisti della scorsa edizione del reality show di Canale 5.

Vulcanica, provocatrice e piena di eccessi, Aida Nizar ha creato scompiglio all’interno della casa più spiata d’Italia. ‘Concorrente seriale’ di reality show, la spagnola, prima di varcare la porta rossa era stata vista spesso nel salottino di Barbara D’Urso ed è pronta a tornare la prossima stagione.

Qualcuno ne sarà felice, altri un po’ meno, ma Aida Nizar sarà tra gli ospiti che vedremo spesso nel talk show della Dottoressa Giò. ‘Mancano solo tre settimane al ritorno di Pomeriggio 5. Mi mancate’, aveva scritto qualche giorno fa Barbara D’Urso. Aida Nizar non si è lasciata sfuggire l’occasione di risponderle e di annunciare la sua presenza nel programma tv di Carmelita.

‘L’estate è quasi finita e a settembre inizio Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Perché l’Italia adora la sua vita solo quando c’è Barbara D’Urso. Aida vi farà godere, perché Barbara sa tirare fuori il meglio di me’, ha urlato Aida Nizar in risposta e confermando la sua presenza nello show di Canale 5.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha dato spesso dimostrazione di essere un personaggio fuori dalle righe, non solo nella casa più spiata d’Italia, ma anche al di fuori. Dal bagno nella Fontana di Piazza Navona e nella Fontana di Trevi che le sarebbe costato una multa di 450 euro, fino alla caduta dal motorino in costiera Amalfitana. In entrambi i casi Aida urlava il suo motto: ‘Adoro la mia vita’.

Intanto, da Francesca Cipriani a Cristiano Malgioglio fino a Stefania Pezzopane e il suo amato Simone Coccia, sono tantissimi i personaggi che promuovono il ritorno di Barbara D’urso. Ne vedremo delle belle.