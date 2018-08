Zoe Cristofoli è la nuova compagna di Fabrizio Corona e, nonostante non avesse mai pensato ad una relazione con un personaggio come lui, ad oggi pare che i due abbiano deciso di viversi questo amore incuranti della differenza di età.

‘Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere’ – ha detto Zoe Cristofoli al Corriere della Sera, ammettendo di aver sempre visto Fabrizio Corona con lo stesso sguardo di chi lo osserva senza conoscerlo, considerandolo un ‘bello e dannato’, il classico ‘bad boy’. L’incontro tra loro è avvenuto in modo del tutto casuale e, a distanza di un mese dal primo sguardo, è iniziata una relazione che non convince tutti. ‘È da quando ho cominciato a lavorare come modella, a 14 anni, che c’è chi dice che faccio le cose per convenienza, per diventare qualcuno’ – ha esclamato la nota influencer – ‘[...]Ho avuto tante occasioni in cui avrei potuto sfruttare persone conosciute e non l’ho mai fatto’.

Zoe Cristofoli sull’incontro con Fabrizio Corona: ‘C’è stato un momento in cui ci siamo guardati’

Dopo essersi scrutati con curiosità in occasione del Pitti Uomo di Firenze, dunque, Corona e la Cristofoli non si sono più visti, ma Zoe non aveva dimenticato lo sguardo che si erano scambiati.

‘C’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo’ – ha raccontato – ‘Poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti’.

Poi, le vite della influencer e di Corona si sono incrociate nuovamente – ‘Tutto è cominciato all’improvviso in questi ultimi giorni. Ci diciamo tutto, parliamo per ore’ – e tra i due è nata una relazione che la Cristofoli preferisce tenere ancora per sé, senza condividerla con i suoi follower sui social.

‘Se la cosa continuerà, sicuramente un giorno avrò voglia di condividere le cose belle della mia vita privata, quindi anche lui’ – ha detto – ‘Ma ci vuole tempo’.

Zoe Cristofoli: ‘Voglio che Fabrizio Corona cambi su molte cose’

Zoe Cristofoli, dunque, sembra voler vivere senza fretta il rapporto con Fabrizio Corona, certa che la persona che ha accanto sia diversa da come la dipingono gli altri.

‘[...]Penso che lui possa farsi conoscere e sfatare la prima impressione che può dare’ – ha continuato – ‘Non credo che lui sia pericoloso. È diverso da come è visto’.

La influencer, che ha avuto modo di conoscere Corona nella vita privata, ha spiegato di avere molti punti in comune con il compagno e altrettante differenze che li rendono opposti.

E, in vista di una relazione che potrebbe durare nel tempo, Zoe Cristofoli spera di poter cambiare il nuovo compagno sotto molti punti di vista, ma ha chiarito: ‘Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via’.