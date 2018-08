Stefano De Martino e Belén Rodriguez non torneranno insieme: parola del ballerino che ha chiarito gli attuali rapporti con la ex moglie, madre del piccolo Santiago. I due, che si sono sposati nel 2013 e separati solo due anni dopo, sono riusciti a trovare un equilibrio proprio per il bene del figlio perciò non ci sarà alcun ritorno di fiamma.

‘Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati’ – ha detto Stefano De Martino in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo – ‘Lasciamo tutto così’. L’ipotetica riappacificazione con Belén Rodriguez, dunque, sembra essere solo una storia inventata – o ipotizzata – dai settimanali di gossip che continuano a seguire con costanza le vicende amorose dei due. Se la showgirl argentina, però, sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto ad Andrea Iannone, De Martino pare non sia ancora pronto a condividere la vita con un’altra donna.

Stefano De Martino è single: ‘Vivo bene da solo’

Sono tanti i flirt che sono stati affibbiato al ballerino e inviato de L’Isola dei famosi 13, ultimo fra tutti quello con Cristina Buccino.

Stefano De Martino, però, è stato categorico: ‘Vivo bene da solo’ – ha esclamato – ‘Quando non proverò fastidio ad avere una donna che gira per casa, vorrà dire che ho incontrato quella giusta’.

Dopo il matrimonio con Belén Rodriguez, infatti, il giovane sembra essere giunto ad una conclusione – ‘[...]Ho capito che nella convivenza ci vuole tanta, ma tanta pazienza’ – mentre sul matrimonio ha le idee molto chiare – ‘Mi sono sposato per amore e con consapevolezza. Adesso, visto il fallimento, non mi risposerei’.

Stefano De Martino: ‘Amo mio figlio più di ogni altra cosa’

Certo che eventuali nozze future potranno avvenire solo quando il rapporto è consolidato e due persone stanno insieme da tanti anni, Stefano De Martino è altresì sicuro che solo un tipo di amore potrà essere eterno.

‘L’amore passa, così come la passione’ – ha continuato, chiarendo che ‘quello vero esiste soltanto fra genitori e figli’: ‘Amo mio figlio più di ogni altra cosa’.

E, proprio per il figlio Santiago, De Martino ha rinunciato ad un ritorno come inviato a L’Isola dei famosi e ha traslocato acquistando una casa vicina a quella di Belén, dove vive il piccolo.