Appena compiuti trent’anni, Federica Pellegrini racconta come ha festeggiato questo traguardo e spiega di non aver ricevuto gli auguri proprio da Filippo Magnini, suo ex fidanzato storico, oggi legato alla ex velina Giorgia Palmas.

‘Filippo Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri’ – ha rivelato Federica Pellegrini in una intervista rilasciata al settimanale Chi, durante la quale ha tracciato un bilancio della sua vita professionale e privata alla soglia dei trent’anni. ‘Ho festeggiato ben tre volte: con la squadra, con le mie amiche del cuore e, come gran finale, con la mia famiglia e i miei affetti più cari’ – ha raccontato, senza nascondere lo stupore misto ad amarezza per non aver ricevuto un messaggio di auguri proprio dal suo ex fidanzato e collega.

Federica Pellegrini: ‘Con Filippo Magnini abbiamo interrotto ogni rapporto’

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini si è definitivamente conclusa nel 2017 e, nonostante numerosi gossip relativi un ipotetico ritorno di fiamma, i due hanno sempre smentito.

Solo alcuni mesi fa, poi, l’ex nuotatore ha ufficializzato la nuova relazione con Giorgia Palmas, mentre la Pellegrini ha continuato a dichiararsi single.

‘Dopo Filippo ho scelto di essere low profile’ – ha spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – ‘Ho avuto un’altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall’altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il ‘personaggio’.

Con l’ex fidanzato, invece, i rapporti pare si siano definitivamente interrotti quando lui ha portato via da casa tutte le sue cose.

‘Mi ha cancellata completamente dalla sua vita’ – ha detto – ‘Forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti’.

Una vera e propria frecciata nei confronti dell’ex compagno che, ormai, pare aver definitivamente archiviato la relazione con la Pellegrini grazie all’incontro con la ex velina di Striscia la notizia.

Federica Pellegrini: ‘La parola ‘mamma’? Oggi sì’

Intanto, Federica Pellegrini sembra essere pronta a cambiare radicalmente vita a trent’anni.

Campionessa mondiale di stile libero, la nuotatrice potrebbe dire addio al costume da bagno e alle gare: ‘Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui’.

La decisione della Pellegrini, tuttavia, arriverà entro l’autunno e, solo in quel momento, sceglierà cosa fare della sua vita.

Più matura e consapevole di sempre, la nuotatrice si è fatto un augurio importante per il futuro – ‘Se dovessi smettere davvero con il nuoto vorrei che i prossimi trent’anni fossero come i primi’ – e ha concluso – ‘La parola ‘mamma’? Oggi sì… potrebbe anche dirmi qualcosa’.