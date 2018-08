Emma Marrone e il fidanzato segreto

Emma Marrone è ancora una volta al centro del gossip: ‘Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei’, aveva detto qualche tempo fa, ma ultimamente le voci si fanno insistenti e sui social e sulle riviste non si fa altro che parlare di questo misterioso fidanzato che è stato capace di far innamorare la bella cantante salentina.

Emma ha 34 anni e la sua carriera musicale va a gonfie vele: un tour che sta per iniziare e un altro Disco d’Oro conquistato per il brano ‘Mi parli piano’. Non solo tante soddisfazioni lavorative, quindi, ma anche una nuova storia d’amore di cui, però, non si conosce ancora nulla, se non che va avanti già da molti mesi.

La cantante è sempre attiva sui social, ma è brava a non lasciar trapelare nessun indizio: le ultime foto pubblicate su Instagram la vedono in compagnia dei suoi più cari amici, la manager Francesca Savini, la cantautrice Alenaska e Antonino, ex cantante di ‘Amici’, a godersi ancora qualche giorno di relax.

La Marrone non ha voglia di uscire allo scoperto e Roberto D’Agostino, direttore del sito Dagospia, si chiede: ‘Perché tanto riserbo su questa travolgente relazione affettiva?’. Non ci resta che aspettare se la cantante sceglierà di rispondere oppure continuerà a mantenere il segreto.