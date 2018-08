Eddie Murphy padre per la decima volta: la compagna Paige Butcher aspetta un figlio

Eddie Murphy sarà di nuovo papà, per la decima volta. L’attore di 57 anni aspetta il secondo figlio dalla compagna, la modella australiana di 39 anni, Paige Butcher. Il bambino o la bambina nascerà il prossimo dicembre. La primogenita della coppia, Izzy Oona è nata il 2 maggio 2016 e presto avrà un’altra sorellina o un altro fratellino.

Eddie Murphy segna un piccolo record, sarà papà per la decima volta. L’attore e la sua compagna hanno diffuso la notizia con un comunicato. ‘Eddie Murphy e Paige Butcher sono lieti di annunciare che il piccolo è atteso per il prossimo dicembre’, si legge in una nota ufficiale. La modella era stata infatti fotografata con il pancione a Los Angeles, dopo gli scatti la coppia avrà deciso di dare ufficialità alla notizia.

Eddie Murphy papà per la decima volta

Eddie Murphy è legato sentimentalmente alla modella australiana Paige Butcher dal 2012. Dopo quattro anni d’amore è nata la piccola Izzy Oana e a dicembre, la coppia avrà il secondo figlio. ‘Finora sono stato molto fortunato. Nessuno mi assomiglia, i miei figli sono tutti diversi l’uno dall’altra e sono tutti dei bravi ragazzi’, ha dichiarato recentemente Murphy.

L’attore di ‘Una poltrona per due’ però sarà papà per la decima volta. Eddie Murphy, infatti, è stato sposato con Nicole Mitchell dal 1993 al 2005 (i due avevano una relazione dal 1988), dalla relazione sono nati cinque figli: Bria Liana (29 anni), Miles (26 anni), Shayne Audra (24 anni), Zola Ivy (21 anni) e Bella Zahra (16 anni). I due hanno poi divorziato dopo 22 anni di matrimonio.

Prima delle nozze con Nicole erano già nati, Eric (29 anni) avuto con Paulette McNeely e Christian (28 anni) nato dalla relazione con Tamara Hood.

Fece scalpore anche l’arrivo di Angel, nata nel 2007 dalla relazione avuta con la cantante delle Spice Girls, Melanie Brown. L’attore ha riconosciuto la bambina soltanto dopo essere stato citato in giudizio dalla cantante e dopo aver effettuato il test del DNA.

Successivamente ha anche sposato, nel 2008, Tracey Edmonds, ma il matrimonio è stato annullato. A 51 anni ha conosciuto Paige Butcher e i due hanno una relazione stabile da sei anni.

‘La parte più brillante della mia vita sono i miei figli. Loro sono il mio mondo. Tutti, nessuno escluso: anche quelli più vecchi e dai capelli brizzolati’, ha ammesso Eddie Murphy che sarà al settimo cielo per l’arrivo del piccolo il prossimo dicembre.