Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi bacia un altro uomo

Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi è stata pizzicata con un altro uomo. L’attrice, che ha sostenuto il regista e gli è rimasta vicino durante lo scandalo molestie che li ha travolti, è stata fotografata a Ponza in compagnia di un istruttore di pugilato. A poche settimane dalla richiesta di archiviazione del caso Brizzi per inconsistenza delle prove, dunque, la Zanella è stata immortalata insieme ad un altro.

In esclusiva su Chi, in edicola domani mercoledì 29 agosto 2018, sono state pubblicate le foto di Claudia Zanella insieme ad un altro uomo. L’attrice è stata pizzicata mano nella mano e in atteggiamenti intimi con Luigi Cesolini, istruttore di boxe di 10 anni più giovane di lei.

Claudia Zanella bacia un altro uomo

foto pubblicate dal settimanale Chi / Ansa

I due sono stati anche immortalati mentre camminano mano nella mano tra le strade dell’isola. L’attrice e l’istruttore sembrano affiatati e si incontrano con degli amici per un aperitivo.

Nulla da nascondere, Claudia Zanella probabilmente ha ritrovato il sorriso e la serenità con l’istruttore di boxe. Evidentemente la crisi con il regista Fausto Brizzi non è stata superata.

Lo scandalo molestie l’ha travolta, nonostante questo, Claudia Zanella aveva deciso di restare vicina al marito Fausto Brizzi e di non lasciarlo solo in un momento così duro.

Lo scorso novembre, dopo la messa in onda del servizio de Le Iene che vedeva Brizzi accusato da dieci attrici di molestie sessuali, la Zanella aveva pubblicato una lettera in difesa del regista.

‘Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco. Mi spiace anche perché a prescindere dal fatto che l’imputato in questo tribunale mediatico sia mio marito, non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali’, aveva scritto l’attrice.

Dopo le voci su una presunta crisi, la coppia era apparsa serena. Claudia Zanella e Fausto Brizzi erano stati fotografati insieme alla figlia Penelope Nina lo scorso gennaio, durante la prima uscita dopo l’inchiesta delle Iene sullo scandalo molestie che ha coinvolto il regista. Claudia Zanella, però, potrebbe aver voltato pagina.