Mesi addietro Al Bano aveva annunciato il ritiro dalle scene il 31 dicembre 2018, ma sembra che questa decisione possa essere rivista. L’ugola di Cellino San Marco pare non essere del tutto intenzionata a dire addio alla musica ma, prima di tutto, dovrà occuparsi delle sue corde vocali, danneggiate in seguito all’ischemia che lo ha colpito lo scorso anno.

‘Devo curare le mie corde vocali, perché le ho massacrate per 75 anni’ – ha spiegato Al Bano in una intervista rilasciata a Il Mattino – ‘Finisco gli impegni di quest’anno e poi si vedrà se torneranno a posto o dovrò smettere’. Insomma, il ritiro dalle scene dell’interprete pugliese sembra dipendere dalle sue condizioni di salute e non, come ipotizzato precedentemente, da una sua decisione inappellabile: ‘Non dipende da me, ma dal buon Dio’ – ha chiarito – ‘Il cantare è un dono del cielo, doverne farne a meno sarebbe dura, durissima’.

Intanto, Al Bano continua a cantare e la collaborazione con Fabio Rovazzi per il singolo ‘Faccio quello che voglio’ ha riscosso tantissimo successo.

‘La collaborazione con lui è stata un altro regalo del buon Dio’ – ha detto – ‘Fabio (Rovazzi, ndr) è un ragazzo intelligente, di grandi qualità [...] Riunire in un filmato di 9 minuti calibri come Morandi, Volo, la Pavone, Ramazzotti, Briatore, non è cosa da tutti i giorni’.

Così, Al Bano si è espresso sul giovane che si è fatto conoscere con il singolo Andiamo a comandare e che, ogni estate, indovina il tormentone che accompagnerà il suo pubblico nei mesi più caldi dell’anno.

Al Bano, nuova vita da attore in una fiction Rai

Tra i prossimi progetti di Al Bano, inoltre, anche un ruolo in una fiction Rai: ‘Per riposare le corde vocali, mi limiterò a fare l’attore’.

Così, il cantante ha annunciato uno dei suoi prossimi impegni di lavoro che inizierà da marzo 2019 e lo vedrà impegnato in una serie tv di sei puntate targata Publispei.

E ancora, a settembre, Al Bano sarà impegnato con due speciali per Canale 5: le telecamere lo seguiranno in giro per il mondo e le prime riprese partiranno da Baku, in Azerbaijan.

L’interprete, dunque, non si fermerà e, in attesa di rimettere a posto le corde vocali, sarà comunque impegnato sulle scene.

Chissà che il suo futuro non possa essere in tv, dove ha già dato prova con The Voice of Italy, oppure sui set cinematografici, che ha conosciuto in passato insieme alla ex moglie Romina Power.