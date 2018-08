Valentina Dallari: ‘Andrea Melchiorre? Per colpa sua mi ammalai di anoressia’

Valentina Dallari lancia un’accusa molto dura nei confronti di Andrea Melchiorre, l’ex corteggiatore scelto dalla tronista durante il suo percorso a Uomini e Donne. Valentina e Andrea erano usciti mano nella mano dal programma, ma si erano detti addio tra le polemiche pochi mesi dopo la fine dello show di Maria De Filippi. La dj torna a parlare del suo ex e rivela di aver sofferto di anoressia per colpa sua.

Valentina Dallari ha affrontato un periodo difficile ed è da poco tornata a casa dopo aver trascorso otto mesi in una clinica specializzata in disturbi alimentari. La dj bolognese aveva destato la preoccupazione dei fan che avevano notato l’eccessivo dimagrimento dell’ex tronista, la Dallari aveva confermato di soffrire di anoressia per poi annunciare che sarebbe entrata in una clinica specializzata.

Valentina Dallari accusa Andrea Melchiorre: ‘Per colpa sua mi ammalai di anoressia’

La storia tra Valentina e Andrea è stata tra le più seguite di Uomini e Donne. I due erano usciti dal programma innamoratissimi, ma la love story è durata pochi mesi e si è conclusa nel peggiore dei modi, tra polemiche e accuse reciproche.

Leggi anche: Valentina Dallari: ‘La guarigione dall’anoressia è un percorso’

Valentina è tornata a parlare del suo famoso ex puntandogli il dito contro e lanciando accuse pesantissime. La dj bolognese ha registrato una diretta su Instagram, molte le domande che le sono state rivolte dai follower, tra queste anche una su Andrea Melchiorre. La Dallari, senza peli sulla lingua, non ha usato parole gentili nei confronti dell’ex corteggiatore, anzi.

‘Andrea Melchiorre non l’ho più sentito e sinceramente visto che mi ha dato della cellulitica… è stato l’inizio dei miei problemi. Non mi ha neanche scritto visto che stavo poco bene, quindi non è stato molto carino. Né prima né dopo. Ma sapevamo com’era’, ha dichiarato la Dallari.

Valentina ha quindi lanciato delle pesanti accuse nei confronti del suo ex che ha anche partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island e che oggi sarebbe legato alla modella Olga Kose.

Melchiorre, qualche settimana fa aveva parlato dei problemi di salute di Valentina e ammesso di non aver avuto il coraggio di scriverle. ‘Non me la sono sentita’, aveva dichiarato a Uomini e Donne Magazine.

Valentina ha affrontato un percorso durissimo. ‘Mancano meno di 4 giorni al mio ritorno a casa. Sono passati quasi 8 mesi. Ho paura ma sono anche tanto emozionata. Devo ringraziare Dio se sono ancora qua a poterlo scrivere. Credete in voi stessi, sempre. Ce la farete’, aveva scritto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram.