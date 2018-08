Nadia Toffa accusata di mentire sul suo stato di salute, lei risponde con ironia

Nadia Toffa è stata accusata di aver mentito sul suo stato di salute. La Iena ha condiviso su Instagram molti scatti della sua estate e annunciato che a settembre tornerà a condurre il programma in onda su Italia 1. La Toffa si era allontanata dallo show per affrontare al meglio la sua battaglia contro il tumore, ma a quanto pare è pronta a tornare in tv. Qualche utente però ha notato un dettaglio nelle ultime foto postate sui social e accusato la Iena di mentire sul suo stato di salute.

Cosa ha fatto scatenare la nuova polemica contro Nadia Toffa? Gli ultimi scatti postati su Instagram. Nadia Toffa non posta selfie, le foto sono scattate da un’altra persona e dunque la conduttrice avrebbe delegato la gestione dei suoi profili social ad altri per nascondere il reale stato di salute, è questo il contorto ragionamento fatto da alcuni utenti. Conclusioni affrettate che non hanno alcuna base solida.

Nadia Toffa e l’accusa di alcuni utenti: ‘Menti sul tuo stato di salute’

Dopo una breve pausa, Nadia Toffa è tornata attiva sui social e ha raccontato la sua estate con alcune foto postate su Instagram, molti degli scatti pubblicati però sono immagini immortalate da un’altra persona. Da qui l’accusa: la Toffa non gestirebbe più i suoi profili e nasconderebbe le sue reali condizioni di salute.

Un utente ha addirittura definito ‘inquietanti’ le foto pubblicate dalla conduttrice, tanto che la Toffa è intervenuta e ha risposto: ‘Non guardarle’.

Nadia Toffa ha deciso di sedare le polemiche e rispondere a chi l’ha accusata di non gestire personalmente il suo account: ‘Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto. No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me?’, ha scritto la Iena.

Il selfie di Nadia Toffa in risposta alle polemiche del web

Non solo parole, Nadia Toffa ha anche pubblicato un selfie, una risposta a chi le ha puntato il dito contro accusandola di non gestire personalmente il suo profilo Instagram per nascondere le sue reali condizioni di salute? Possibile.

Nell’ultimo scatto postato sui social, infatti, Nadia si mostra in versione ‘dispettosa’. Un selfie che la ritrae mentre fa una bella linguaccia.

L’ironia e la vitalità di Nadia sono la migliore risposta alle insensate accuse che le sono state mosse. Non resta che aspettare settembre per rivederla di nuovo in tv.