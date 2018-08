Maddalena Corvaglia, la prima foto con il nuovo amore Alessandro Viani

Maddalena Corvaglia ha un nuovo amore, l’ex velina ha postato su Instagram per la prima volta una foto in compagnia di Alessandro Viani, immobiliarista milanese. I due hanno trascorso una vacanza a Ischia e si sono mostrati abbracciati e sorridenti insieme. Il cuore di Maddalena Corvaglia, dopo la separazione dal chitarrista Stef Burns, è tornato a battere.

Presentazioni ufficiali per Maddalena Corvaglia che per la prima volta posta su Instagram una foto in compagnia del suo nuovo compagno, l’immobiliarista Alessandro Viani. Lo scatto, oltre ad ottenere il boom di like, è stato dolcemente commentato anche da Elisabetta Canalis che è stata molto vicina all’amica e collega dopo la separazione da Stef Burns.

Maddalena Corvaglia, la foto con Alessandro Viani

Debutto social per la nuova coppia formata da Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani. L’ex velina, che nel 2017 aveva annunciato la separazione da Steff Burns, dopo 6 anni d’amore, è tornata a sorridere.

All you need is love #tattaratatá A post shared by Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) on Aug 23, 2018 at 12:03pm PDT

Per la prima volta Maddalena Corvaglia ha pubblicato uno scatto in compagnia del suo nuovo compagno, Alessandro Viani. In riva al mare la coppia si mostra abbracciata e sorridente. ‘All you need is love’, scrive la showgirl nella didascalia che arricchisce lo scatto.

La foto ha ottenuto tantissimi like, molti i follower si sono congratulati con la nuova coppia, tra questi anche Elisabetta Canalis: ‘Per fortuna il periodo buio è finito’, ha scritto l’ex velina.

La Corvaglia, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi lo scorso giugno, aveva ammesso di aver trascorso un periodo molto difficile dopo la separazione da Steff Burns, ma di essere riuscita a ritrovare un po’ di serenità anche grazie all’aiuto dell’amica Elisabetta Canalis: ‘È un’amica meravigliosa, senza di lei non ce l’avrei fatta’, aveva raccontato Maddalena.

A giugno, l’ex velina aveva ufficializzato la relazione con Alessandro Viani. ‘È un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà’, aveva dichiarato.

Pochi giorni fa, l’ufficializzazione anche sui social, per la prima volta la coppia si è mostrata insieme su Instagram. Non è mancato qualche commento al veleno. ‘All you need is money’, ha scritto qualcuno. Un utente ha anche tirato in ballo l’ex marito di Maddalena Corvaglia.

‘Caro amico, capisco che tu sia un fan di Stef e ne comprendo le motivazioni. Ma il personaggio è una cosa, la persona è tutt’altro. Ti prego di preservare la tua passione per l’artista, ma evita di commentare situazioni personali che non conosci’, è stata la risposta dell’ex velina.