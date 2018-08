Ballerina e conduttrice televisiva, Lorella Cuccarini è anche una mamma ‘chioccia’ che ha sempre tenuto i figli al riparo dai riflettori per proteggerli da ciò che ha vissuto in passato. Così, in una recente intervista, la Cuccarini racconta la sua vita privata, senza ‘segreti e scoop’.

Una donna normale e una madre apprensiva, dunque, Lorella Cuccarini continua ad essere uno dei simboli dello spettacolo italiano. Impegnata in tv sul set della fiction L’Isola di Pietro 2 accanto a Gianni Morandi, e a teatro con la commedia Non mi hai più detto ti amo con Giampiero Ingrassia, è riuscita a ritagliarsi del tempo libero da trascorrere con il marito Silvio e i suoi quattro figli. E’ proprio la famiglia, infatti, il punto di forza della Cuccarini che ha lottato per tenere lontani scoop e gossip. ‘Sognavo la vita privata che ho proprio perché avevo sofferto per la famiglia che avevo avuto’ – ha detto al settimanale Oggi.

Lorella Cuccarini: ‘Momenti difficili ne ho avuti anche io’

La ex ballerina di Fantastico, infatti, ha sempre preferito far parlare di sé per il proprio lavoro, senza mai diventare protagonista di pettegolezzi o scandali.

‘Mi rendo conto di essere noiosa e nelle interviste mi manca sempre la notizia che faccia scalpore’ – ha dichiarato la Cuccarini, ammettendo di aver vissuto dei periodi complicati in passato.

‘Momenti difficili ne ho avuti anche io, ci sono persone che ci sguazzano nelle situazioni complicate, che sanno rendersi accattivanti, ma io sono fatta così’ – ha detto, dicendosi incapace di mostrarsi per quella che non è.

‘La mia vita non ha segreti o scoop: io non posso più di tanto apparire diversa da quella che sono. Dopo 33 anni di lavoro, eccomi qui. La stessa anima, forse un po’ naif, di quando ho iniziato’.

Lorella Cuccarini, la vita privata: il marito Silvio e i figli

Realizzata dal punto di vista professionale, Lorella Cuccarini ha avuto anche una vita privata gratificante: moglie premurosa e madre apprensiva, si definisce ‘l’angelo del focolare’.

‘Ho sempre creduto che fosse giusto lavorare e non sacrificare il lavoro per la famiglia, come ogni donna sono multitasking’ – ha raccontato – ‘Ho fatto fatica per far quadrare tutto, ma ne è valsa la pena. Sono comunque l’angelo del focolare e mi piace esserlo’.

Sposata con Silvio Capitta dal 1991 – ‘Ci siamo conosciuti sul lavoro [...]Ci siamo innamorati dopo due anni’ – i due hanno quattro figli che, fino ad adesso, Lorella Cuccarini ha preferito preservare dai riflettori.

‘Vivo paure ovviamente, come madre. Per la salute dei figli, per i loro traguardi, per i loro affetti. Vorrei proteggerli a oltranza, ma so che non è possibile’ – ha raccontato, rivelando di essere stata una mamma apprensiva soprattutto con la prima figlia, Sara, ‘nata dopo che avevo già perso un bambino e temevo di non poter avere altri figli’.

Ad oggi, tuttavia, la Cuccarini si definisce una donna felice : ‘Il mio segreto è che ogni mattina vedo tutto il bello della mia vita, mi ricordo tutto quello che ho. E di quello che non ho me ne frego’.