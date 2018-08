Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: ‘Non sono tentata dalla tv’

Jasmine Carrisi sogna una carriera lontana dalla tv, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non è tentata dal piccolo schermo e dunque non sembra intenzionata a seguire le orme della mamma. A 17 anni, la ragazza confessa di voler invece emulare l’esempio del nonno materno, ex pediatra, e di voler dunque aiutare gli altri.

Jasmine Carrisi sogna una vita lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha raccontato di non essere affatto tentata dal piccolo schermo, ma di amare molto la musica e il canto esattamente come il papà.

Jasmine Carrisi: ‘Voglio aiutare gli altri come mio nonno’

‘Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice. La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire’, ha dichiarato Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso dunque sogna una carriera lontana dal piccolo schermo, ma non disdegna il canto e la musica.

Jasmine ha 17 anni e ha iniziato a pensare al suo futuro. ‘Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi’, ha raccontato.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso vorrebbe infatti seguire la strada del nonno materno, Fulvio. ‘Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri’, ha rivelato.

Un futuro dunque lontana dai riflettori, eppure Jasmine è molto attratta dalla musica e dal canto e un giorno potrebbe decidere di emulare papà Al Bano. ‘Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare’, ha ammesso.

Jasmine Carrisi massacrata dal web

Recentemente, Jasmine Carrisi è stata massacrata sul web, i soliti leoni da tastiera hanno insinuato che la ragazza si fosse ritoccata le labbra.

‘Vuoi seguire le orme della Lecciso? Ormai hai anche le labbra come le sue’, è uno dei commenti che si legge sulla pagina Instagram della diciassettenne. ‘Bellissima a parte il ritocchino alle labbra’, scrive qualcuno.

Sempre sui social alcuni utenti hanno insinuato che Jasmine voglia seguire la stessa strada della mamma. Molti scrivono commenti al veleno nonostante si tratti di una ragazza di 17 anni. La piccola di casa Carrisi però, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di iniziare una carriera in tv.