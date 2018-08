Bufera intorno al GF VIP inglese e ad uno dei suoi concorrenti, Rodrigo Alves, meglio noto come il ‘Ken umano’. Il brasiliano, conosciuto per essere stato uno degli ospiti più discussi di Domenica Live, sarebbe stato espulso per alcune frasi razziste, ma il diretto interessato ha prontamente smentito la notizia.

Come si legge in una nota ufficiale diramata dalla produzione del GF VIP inglese, Rodrigo Alves è stato ‘rimosso’ dalla Casa in seguito a delle dichiarazioni che hanno fatto discutere riguardo ad alcune sue preferenze sessuali. Le affermazioni, pronunciate dal Ken Umano davanti alle telecamere del reality show britannico, però, non sono le sole che hanno portato la produzione a prendere una decisione così drastica: prima di ciò, infatti, pare che Alves si sia reso protagonista di un altro ‘incidente’ di cui non si conosce la natura.

Rodrigo Alves, la frase incriminata

Ma cosa avrebbe detto Rodrigo Alves per scatenare una simile reazione da parte dei vertici di Channel 5, il canale che trasmette il Grande Fratello VIP inglese?

Stando a quanto riportato, il Ken Umano, complice qualche bicchiere di alcool di troppo, avrebbe parlato delle sue preferenze sessuali e, riferendosi ad uno dei coinquilini, avrebbe detto: ‘Mi piacciono i ragazzi ne*ri, lui è troppo bianco per i miei gusti’.

Dichiarazioni che hanno assunto dei toni razzisti e che hanno spinto la produzione del reality show ad espellere in via definitiva il concorrente.

‘Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è stato rimosso dalla Casa del Grande Fratello e non tornerà’ – è stato annunciato dalla produzione del GF VIP sul profilo Twitter, ma Alves ha deciso di replicare con una intervista al Daily Mail.

Rodrigo Alves smentisce l’espulsione dal GF VIP inglese

Il Ken Umano, noto per essersi sottoposto a numerosi interventi di chirurgia estetica per assomigliare al compagno di Barbie, ha dichiarato di essere stato lui a chiedere di uscire dalla Casa.

‘Non mi piaceva. I miei coinquilini erano noiosi, sporchi e non avevo nulla in comune con loro’ – ha detto Rodrigo Alves dopo l’uscita dal GF VIP – ‘Ero claustrofobico. Dovevo svegliarmi presto e stare in piedi fino a tardi’.

‘Ero preoccupato di come ne stavo uscendo. Non mi sentivo in uno show televisivo’ – ha continuato – ‘Sono abituato ad essere uno showman. Ero preoccupato per il mio benessere perché ero stanco e fuori di testa’.