Maria De Filippi e la passione per il crossfit: ‘Benedetta Belen!’

Maria De Filippi, 56 anni e un fisico da fare invidia, ha rivelato a Fuorigioco, inserto della Domenica de La Gazzetta dello Sport, come riesce a tenersi in forma: ‘Il crossfit mi dà serenità. Sento che ogni volta posso chiedere un po’ di più a me stessa. È uno stimolo continuo e per farlo posso essere ovunque: non c’è l’incubo della palestra.’

da Giulia Scotto, il