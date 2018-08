Il ballo di Malgioglio in pareo e tacchi conquista Paris Hilton

Cristiano Malgioglio è un fenomeno travolgente e i suoi ammiratori lo adorano, ma non solo loro. Anche Paris Hilton ha mostrato di apprezzare il personaggio televisivo ripostando sui social un video in cui Malgioglio balla divertendosi, indossando un colorato pareo e con ai piedi un paio di tacchi a spillo color argento, degni di una sfilata di alta moda.

Sulle note del pezzo di Rod Stewart ”Do ya think I’m sexy”, coverizzato dalla stessa Paris Hilton, Malgioglio strega tutti, anche fuori dai confini italiani.

Su instagram il paroliere, cantante e opinionista televisivo italiano ha poi ringraziato Paris Hilton taggandola in un messaggio: ”Quando le Star @parishilton diventano pazze per i miei video.. l’allegria è essere diversi da tutti… ti porta ovunque. @naomi @carlabruniofficial @alfosignorini Grazie per averlo postato per primo Alfonso. @pierochiambretti … A presto insieme a te @mediaset. Entrerò nella casa del GF 2018? Può succedere di tutto… momentaneamente sono sotto la pioggia. Baci amici di Instagram. Vi amo.”