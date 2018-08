Lino Banfi torna a sorridere: ‘Mia moglie sta meglio’

Lino Banfi è più sereno dopo un brutto periodo dovuto ai problemi di salute della moglie. “Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l’ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente”, ha raccontato Banfi che appare più sollevato anche se ha ammesso di aver rinunciato ad alcuni impegni di lavoro proprio per stare vicino alla sua dolce metà.

Lino Banfi ha raccontato al settimanale “Nuovo”: “Ho rifiutato un film in Germania perché sarei dovuto rimanere troppo fuori casa. Non me la sento di lasciare Lucia sola per lunghi periodi. Il legame tra me e lei è qualcosa di indescrivibile: dura dai tempi in cui eravamo due ragazzini di Canosa di Puglia. Lei era una parrucchiera, io un giovanotto col pallino della recitazione. La cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a Lucia. Per questo ho preso una casa a Cannes, ma è difficile star lì con mia moglie: credo che la venderò”.