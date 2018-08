Emma Marrone twitta una foto in riva al mare e fa il pieno di like

La foto postata su Twitter da Emma Marrone che la riprende in riva al mare in Salento e la scritta ”felicità” è diventata virale. Lo scatto è una sorta di parodia dei famosi scatti di Murad Osmann per il suo progetto ‘Follow me’, dove sono ripresi scenari da favola e la sua bella ragazza ripresa di spalle mentre lui, fuori dal campo visivo, le tiene la mano. In questo scatto Emma invece che tenere la mano di chi sta scattando la foto si passa a mo’ di staffetta un bel panino farcito riccamente.

Emma Marrone in due pezzi in riva al mare tiene in mano un panino e sul tweet pubblicato il 22 agosto scrive solo ”felicità’, generando reazioni di ammirazione dai suoi follower ma non solo.

Lo scatto è diventato virale con migliaia di like e tra i commenti spiccano i riferimenti al disco d’oro con cui è stato premiato il suo ultimo album, con tanto di hashtag #MiParliPianoORO