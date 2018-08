Fiorello e lo show sulla Rai: ‘Nessun giallo, vi dico cosa è successo’

Era quasi diventato un giallo il ritorno di Fiorello in Rai con un nuovo spettacolo per il prossimo autunno, tra lanci di scoop e clamorosi dietrofront rivelati dai settimanali di Gossip. Ma facciamo un po’ di chiarezza su affermazioni e smentite riguardanti il famoso conduttore, che è intervenuto personalmente per chiarire quanto accaduto: “Non sto dicendo addio alla Rai, anzi sono prontissimo”, ha detto ai cronisti del Corriere invitando tutti a evitare chiacchiere inutili: “Basta, vi spiego che cosa è successo”.

Fiorello ha confermato il ritorno in Rai anche se il settimanale Chi aveva annunciato l’abbandono del progetto da parte di viale Mazzini per questioni burocratiche con il Comune di Roma legate alla location della trasmissione.

Lo showman ci ha tenuto a mettere tutto in chiaro: “Non è vera la notizia che la Rai non gradiva la location, anzi, al contrario la Rai si stava adoperando affinché si potesse usare l’area che però aveva qualche problema burocratico da risolvere, cosa che ha fatto solo slittare la preparazione della trasmissione a data da destinarsi”.

Fiorello spiega di non avere mai detto no alla Rai, ma di avere incontrato alcune difficoltà nella realizzazione del progetto iniziale dello spettacolo. Come il luogo per lo show, che il conduttore avrebbe voluto si tenesse in un tendone nell’area Tor di Quinto, a Roma.

Il problema sta proprio nel fatto che quel teatro tenda è parte di un contenzioso passato, dal 2017 c’è un’indagine ancora in corso per abusi edilizi in quell’area, che potrebbe finire con un sequestro.

Fiorello ha poi precisato che le date dei quattro spettacoli in cui si dividerà il suo programma non sono ancora state definite: “Nessuno aveva mai dato conferma dello show, tanto che non era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti, quindi non era mai stata comunicata una data ufficiale”. Al pubblico e ai fan di Fiorello non resta che aspettare che in Rai decidano dove allestire lo show che andrà in onda il prossimo autunno.