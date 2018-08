Elisabetta Gregoraci con il nuovo compagno Francesco Bettuzzi a New York

Dopo 8 mesi dalla separazione da Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci è a New York con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, di Parma. Le foto che testimoniano la vacanza romantica dei due negli States sono pubblicate in esclusiva su Chi, in edicola dal 22 agosto.

Francesco Bettuzzi e Elisabetta Gregoraci sono innamorati, i due piccioncini sono stati paparazzati a New York mentre si scambiano romantiche carezze.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Francesco Bettuzzi è nato a Parma, ha 42 anni ed è un imprenditore nel settore cosmetico per un brand di cui la stessa Elisabetta è testimonial.

A quanto dicono i ben informati, i due si conoscono da diverso tempo ma l’amore sarebbe sbocciato solo di recente.