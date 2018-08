Emis Killa papà: è nata Perla Blue

Oggi, venerdí 17, é nata mia figlia. Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi. In giro non ne avete sentito parlare perché tutelo molto la mia vita privata, ma una notizia come questa preferisco darvela io prima di chiunque altro. Somiglia tutta a me, ma dovete andare sulla fiducia perché non metterò foto di lei online. Tanti auguri a me!

A post shared by Fashion Killa (@emis_killa) on Aug 17, 2018 at 12:40am PDT