Selvaggia Lucarelli lancia l’appello su Fb: ‘Mia mamma è sparita, aiutatemi’

Si è conclusa con un lieto fine la ricerca della mamma di Selvaggia Lucarelli, Nadia Agen, dopo l’appello che l’opinionista aveva fatto su facebook. Lei, che si trovava in Perù in vacanza con il fidanzato, ha fatto sapere di aver ricevuto la notizia del ritrovamento della mamma martedì mattina, intorno alle 10.30, grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. ”È viva, sta bene” ha scritto la giornalista e scrittrice al Corriere della Sera. ”Era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne” ha poi aggiunto sulla sua pagina Facebook.

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli aveva lanciato un appello per riuscire a ritrovare la madre Nadia, pubblicando un messaggio direttamente sul suo profilo Facebook: ”Ho un annuncio importante. Mia mamma è in Abruzzo, a Vasto. Oggi pomeriggio alle 14:00 è andata all’ospedale del centro di Vasto perché si era fatta male a un gomito. L’hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza. Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita”. Poi il messaggio proseguiva.

Il post della Lucarelli che invita tutti a cercare la madre scomparsa proseguiva così: ”Soffre di Alzheimer, non si era mai persa. L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato tardi, alle sei del pomeriggio, ora è notte e non si trova. Chiedo anche all’ospedale di cercarla ovunque, potrebbe essersi nascosta o non so. Io sono in Perù, mio fratello e miei parenti stanno cercando di fare il possibile ma serve che la si cerchi in fretta perché è notte, ha 75 anni e sarà spaventata chissà dove”.

“Se siete di quella zona e potete darmi una mano non so neppure io come (parlo specialmente a forze di polizia e carabinieri) è vestita di nero, ha un cappello di paglia, un braccio fasciato. Si chiama Nadia”, aggiunge su Fb la giornalista, che ha anche pubblicato il numero di telefono del fratello per contattarlo se si hanno eventuali segnalazioni.