Aretha Franklin in punto di morte: è gravissima

La cantante statunitense Aretha Franklin è gravemente malata e i suoi familiari l’hanno raggiunta per starle vicino nelle ultime ore dato che le sue condizioni sono davvero molto gravi. Lo scrive il giornalista Roger Friedman sul sito Showbiz 411. La ‘regina del soul’, 76 anni, nota per successi come ‘Respect’ (1967) e ‘I Say a Little Prayer’ (1968), “è gravemente malata” e si troverebbe a Detroit, sua città natale. La famiglia ”chiede preghiere e privacy”.

La Franklin, a cui è stato diagnosticato un cancro nel 2010, si è esibita l’ultima volta a novembre 2017 per la Elton John Aids Foundation di New York. Dopo quell’occasione, i suoi problemi di salute l’hanno costretta a ritirarsi dalle scene. I giornalisti dei media anglosassoni parlano di una possibile recidiva della malattia, come causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La cantante americana ha vinto 18 Grammy Awards ed è stata la prima donna a conquistare un posto nella Rock and Roll Hall of Fame.

“Lady Soul”, come viene chiamata Aretha Franklin, è diventata famosa intorno alla fine degli anni Sessanta con pezzi come I never loved a man (the way I love you), conoscendo poi una seconda notorietà grazie al film Blues Brothers del 1980.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sul suo stato di salute, che al momento non sono disponibili.