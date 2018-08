Luciana Littizzetto infastidita dall’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino: ‘Addio privacy’

Cosa ha a che fare Luciana Littizzetto con Cristiano Ronaldo? A Torino è Cr7 mania, l’arrivo del campione alla Juventus ha generato un’euforia generale tra gli appassionati di sport, tifosi o meno della squadra bianco nera, eppure c’è qualcuno che forse non ha gradito il caos generato dall’avvento del calciatore portoghese, ovvero la sua vicina di casa: Luciana Littizzetto.

La simpatica indiscrezione secondo cui Lucianina sarebbe infastidita dall’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, è stata lanciata dal settimanale ‘Oggi’. A quanto pare il goleador è il nuovo speciale vicino della comica che fa da spalla a Fabio Fazio nel programma ‘Che tempo che fa’. Ovviamente si tratta di semplici voci che per ora non trovano riscontro.

Luciana Littizzetto e l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino

Cristiano Ronaldo, è la nuova stella della Juventus. Arrivato a Torino lo scorso luglio, il calciatore ha scelto come sua dimora un’abitazione non lontana dalla casa di Luciana Littizzetto.

La notizia ha travolto la comica piemontese che a quanto pare teme una vera e propria invadenza da parte dei media e dei fan dell’ex stella del Real Madrid. Privacy compromessa? Sarebbe questa la paura di Luciana Littizzetto che non è certo una protagonista delle pagine dedicate al mondo del gossip.

Ma Cristiano Ronaldo è consapevole di avere una vicina speciale? Certo, lui è una stella del calcio, ma Lucianina è per il nostro Paese la stella della comicità.

L’indiscrezione: Luciana Littizzetto vicina di casa di Cristiano Ronaldo

A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo per il settimanale ‘Oggi’ nella rubrica ‘Ah, saperlo!’. ‘Si mormora che Luciana Littizzetto non abbia molto gradito l’eccesso di pubblicità che ha avuto la nuova dimora torinese scelto da Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus. L’attrice sarà infatti vicina di casa del campione portoghese e teme che la privacy subisca non poche ‘violazioni’ a causa di queste coincidenza. Lucianina deciderà forse di trasferirsi in una delle tante case di pregio sparse per Torino? Ah, saperlo…’, scrive Dandolo sul rotocalco.

Ironia della sorte, è proprio il caso di dirlo, Cristiano Ronaldo ha scelto una dimora nelle vicinanze dell’abitazione della comica torinese.

Stando alle indiscrezioni dunque, Cr7 potrebbe portare scompiglio nella vita di Lucianina. Probabile che la comica proporrà un bell’intervento sulla notizia facendosi e facendoci fare una bella risata, come sempre.