Francesca Fialdini: ‘Tiberio Timperi? Uno dei pochi veri amici che ho in tv’

Francesca Fialdini tornerà in tv a settembre con una nuova stagione de ‘La Vita in diretta’. Al suo fianco, quest’anno, ci sarà Tiberio Timperi che sostituirà Marco Liorni. L’ex conduttrice di ‘Uno Mattina’ è stata molto criticata in questi mesi. Parte del pubblico le ha attribuito la colpa dell’allontanamento di Liorni dal programma ‘La Vita in diretta’. Fialdini però ribadisce di non essere responsabile di questo cambio di conduzione nello show pomeridiano di Rai 1.

In un’intervista rilasciata a ‘DiPiù Tv’, Francesca Fialdini si racconta. La giornalista parla del suo nuovo compagno a ‘La vita in diretta’ e anche del suo ‘ex’, Marco Liorni. Non solo la vita professionale, però, Francesca Fialdini si confessa anche sotto un aspetto più privato: le sue vicende sentimentali e rivela di essere in cerca dell’amore.

Francesca Fialdini, l’amicizia con Tiberio Timperi e l’addio a Marco Liorni

Francesca Fialdini è stata messa alla gogna in questi ultimi mesi, c’è chi è convinto che dietro l’addio di Marco Liorni a ‘La vita in diretta’ ci sia lei. Durante la loro avventura insieme, infatti, si sono diffuse voci sui presunti rapporti non idilliaci tra i due conduttori, ma la Fialdini ha più volte smentito.

Leggi anche: Francesca Fialdini: La Vita in Diretta e non solo, tutti i programmi della nuova primadonna Rai

La giornalista non nasconde di aver sofferto per i continui attacchi che le sono stati rivolti e confessa che i rumors hanno influenzato i suoi ultimi giorni di conduzione in compagnia di Marco Liorni: ‘Le voci che si sono diffuse mi hanno fatto molto male. Hanno iniziato a girare quando ancora eravamo in onda insieme. Tutto questo ha ovviamente condizionato l’atmosfera in studio nelle ultime puntate che ci hanno visti insieme’.

Francesca Fialdini si trova costretta, dopo le recenti polemiche, a ribadire che tra lei e il suo ex compagno di avventura a ‘La Vita in diretta’ non c’è stato alcun litigio. ‘Tra noi c’è sempre stato un ottimo rapporto. La verità l’abbiamo sempre saputa. Gli faccio un enorme in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale, che di certo andrà benissimo. Il pubblico lo ama’, ha ribadito ed è vero, molti infatti non hanno gradito l’allontanamento di Liorni del talk show di Rai 1.

Ad affiancare la Fialdini ci sarà Tiberio Timperi e a quanto pare tra i due c’è un ottimo rapporto. ‘Tiberio Timperi? È uno dei pochi veri amici che ho all’interno del mondo dello spettacolo’, ha confessato la conduttrice.

Francesca Fialdini alla ricerca dell’amore

Dal punto di vista professionale, Francesca Fialdini non può certo lamentarsi, dal punto di vista sentimentale però la conduttrice ammette di essere ancora alla ricerca dell’amore vero.

‘Ci sono tante cose belle nella mia vita. Mi manca però l’amore. È da tempo ormai che sogno il grande amore, ma purtroppo non ho ancora incontrato l’uomo giusto’, ha confidato.