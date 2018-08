Eleonora Pedron, il messaggio per la sorella Nives morta a 14 anni: ‘Avrei voluto crescere con te’

Un dolore che non si può cancellare e che non può essere superato con il tempo, a 27 anni dalla scomparsa, Eleonora Pedron ricorda la sorella Nives morta in un incidente stradale all’età di 14 anni. In un commovente post pubblicato su Instagram, l’attrice e showgirl, dedica un dolce pensiero a Nives, la sorella che non c’è più.

Nel 1991 Eleonora Pedron ha affrontato un terribile lutto. Aveva solo 9 anni quando Nives, la sua sorella maggiore è morta in un incidente stradale. Oggi, la showgirl ricorda quel tragico evento con un post dolcissimo dedicato alla ragazza scomparsa nel giorno del suo compleanno. Tantissimi i messaggi di affetto dei fan.

Eleonora Pedron ricorda la sorella scomparsa

‘Quanto avrei voluto crescere accanto a te. buon compleanno Nives’, sono le commoventi parole che Eleonora Pedron scrive su Instagram per la sorella scomparsa nel 1991.

Ad arricchire il commento un felice momento del passato della showgirl: una foto delle due sorelle piccolissime insieme al papà Adriano, anche lui scomparso prematuramente a causa di un incidente nel 2002. La strada le ha portato via due membri importanti della sua famiglia. Nives era in macchina con la mamma Daniela quando la vettura si è scontrata con un camion e la ragazza è rimasta vittima dell’incidente avvenuto nel 1991.

A pochi anni di distanza, quando aveva 20 anni, Eleonora ha perso anche il papà ed ha assistito al tragico evento. Nel maggio del 2002, infatti, il padre Adriano l’aveva accompagnata a Cologno Monzese per sostenere un provino, ma lungo l’autostrada Milano-Venezia, l’auto in cui viaggiavano è stata tamponata da un camion. La Pedron è rimasta lievemente ferita, ma per l’amato genitore non s’è stato nulla da fare.

Lo stesso anno, a pochi mesi dall’incidente, Eleonora Pedron ha conquistato il titolo di Miss Italia, in quell’occasione aveva manifestato il suo dolore condiviso con la mamma Daniela.

‘Avverto la loro presenza nella quotidianità’, aveva dichiarato parlando della sorella e del papà. ‘Quando vedevo mia madre soffrire, cercavo di farle capire che ci sono situazioni peggiori della nostra. Lei è una donna forte, molto più forte di me. Ci diamo forza a vicenda. Devo vivere senza capire perché mi è successo questo, non ho alternative. Vado avanti sorridendo e godendomi ogni attimo, senza nascondere i miei sentimenti. Se voglio dire ‘ti voglio bene’ a una persona, glielo dico”, aveva aggiunto la Pedron.