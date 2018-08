Barbara D’Urso: ‘Tutti i politici mi amano e vogliono candidarmi’

C’è chi vorrebbe dedicare una statua a Barbara D’Urso, c’è chi la ama e chi la odia e chi la corteggia per farle fare la carriera politica. L’instancabile regina del pomeriggio e dei salotti tv, che ha anche rinunciato alle ferie per girare la fiction ‘La Dottoressa Giò’, si appresta a intraprendere un percorso politico? In effetti, durante la scorsa campagna elettorale, il salotto di Barbara D’Urso si è trasformato da arena del gossip ad arena politica. Da Matteo Salvini a Luigi Di Maio, gli esponenti dell’attuale governo si sono presentati al cospetto di Carmelita.

‘Tutti i politici mi amano’, lo rivela Barbara D’Urso in un’intervista rilasciata a Panorama. Da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Di Maio, nessuno degli esponenti politici in campagna elettorale e anche dopo, ha snobbato il salottino tv di Carmelita, anzi. Abituati ad assistere ai dibattici nei talk dedicati alla politica, è stato invece il salotto del gossip a ingolosire ‘gli amanti del bene del Paese’.

Barbara D’Urso scende in campo in politica?

‘I politici vengono da me perché li metto a loro agio. È diverso. Faccio anche domande scomode ma non li attacco. Li metto nelle condizioni di rispondere’, non è Bruno Vespa o Giovanni Floris a parlare, ma Barbara D’Urso nuova regina del dibattito sul bene pubblico.

La conduttrice confessa: ‘Tutti i politici mi amano’ e sembra che qualcuno la corteggi anche affinché scenda in campo e Barbara D’Urso ammette di averci fatto un pensierino. Vedremo presto Carmelita in Parlamento o al Governo? Mai dire mai.

‘La politica mi appassiona, innanzitutto come cittadina che ama il proprio Paese’, dichiara Barbara D’Urso che dunque come una vera leader professa il suo amore per la Penisola. Al di là del bene per l’Italia, Carmelita ammette di essere preparata. ‘Mi informo, leggo, mi applico. Ho pensato di candidarmi, ma magari tra qualche anno. Me lo chiedono in tanti’, dichiara.

Quando però le viene chiesto con quale partito le piacerebbe candidarsi, la conduttrice sorvola e confessa che sceglierà sulla base di come andrà l’attuale legislatura.

Dopo aver rivelato dunque che il suo sogno nel cassetto è la conduzione di Sanremo, ma di volersi dare del tempo per il palco dell’Ariston, Barbara D’Urso racconta di aver pensato di scendere in campo in politica, anche in questo caso però se ne parla tra qualche anno. Per ora dunque dovremo aspettare.