Maurizio Costanzo: ‘Belen Rodriguez conduttrice? È solo un’ospite gradita’

Non è una novità, Maurizio Costanzo ha spesso esternato pareri poco positivi su Belen Rodriguez e anche questa volta non le manda a dire. Il giornalista è tornato a parlare della showgirl argentina e anche del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Si salva Ilary Blasi definita dal marito di Maria De Filippi ‘una buona conduttrice’.

Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo parla di ‘trash’ e di come il pubblico debba difendersi da un certo tipo di tv, il giornalista torna ad attaccare il Grande Fratello, già definito qualche mese fa: ‘Una finestra sulla discarica’ e lancia una frecciata a Belen Rodriguez, l’ennesima, a conferma del fatto che la showgirl non rientra tra i personaggi tv favoriti da Costanzo.

Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Ilary Blasi sono state le protagonista dello show di Canale 5 dedicato ai Mondiali di calcio 2018, ‘Balalaika’. Maurizio Costanzo aveva già attaccato il programma di Mediaset con una stoccata alla showgirl argentina. ‘I telespettatori si aspettavano una trasmissione più tecnica. Invece il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi è scivolato spesso nell’intrattenimento puro, quando non nel gossip, anche per via della presenza di Belen Rodriguez’, aveva scritto Costanzo a inizio luglio.

Dunque a detta del giornalista, se il programma è scaduto nel trash la colpa sarebbe da imputare a Belen Rodriguez. Il giornalista è tornato in parte sull’argomento e ha dedicato un nuovo affondo alla showgirl. ‘Belen non si può dire che sia una presentatrice: è un’ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice’, scrive oggi Costanzo.

Non sono pochi gli attacchi che il marito di Maria De Filippi ha rivolto alla Rodriguez. Tempo fa la showgirl aveva ammesso di guadagnare come un calciatore, cifre notevoli che le permettono di poter scegliere quali progetti intraprendere. Costanzo non aveva gradito l’uscita di Belen e aveva tuonato: ‘Penso che dichiarare di guadagnare così tanto da potersi permettere il lusso di non lavorare – come ha fatto lei – non sia carino, né elegante’

Per la Rodriguez piovono critiche. Si salva in parte Ilary Blasi che il giornalista definisce: ‘Una buona conduttrice di programmi non di routine come il Grande Fratello Vip’. Dunque, a detta di Costanzo, Ilary Blasi è una buona conduttrice, ma a seconda dello show che presenta. L’importante è che non sia di routine. Non dimentichiamo che la moglie di Francesco Totti conduce anche ‘Le Iene’ in onda settimanalmente per tutto l’anno.

Il giornalista torna anche sull’argomento, ‘Grande Fratello e trash’, spiegando quanto sia importante difendersi da un certo tipo di tv. ‘Sì, il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash’, scrive il conduttore in risposta ad una lettrice che si lamenta del programma.