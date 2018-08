Giulia Bevilacqua, l’attrice incinta per la prima volta: ‘Felicità pura’

Gioia immensa per Giulia Bevilacqua, l’attrice è incinta. L’annuncio è arrivato via social, la Bevilacqua ha voluto condividere con i fan la bellissima notizia e ha pubblicato un dolce scatto in compagnia del marito, Nicola Capodanno. L’attrice e il giornalista si sono sposati lo scorso anno, il 30 settembre 2017 a Positano.

Giulia Bevilacqua diventerà mamma, l’attrice è incinta per la prima volta. Con un post su Instagram l’artista romana annuncia che la famiglia sta per allargarsi.

Giulia Bevilacqua incinta per la prima volta

Legata al giornalista economico Nicola Capodanno, Giulia Bevilacqua aspetta un bambino o una bambina. ‘Ed eccoci qui… tra poco in tre. Felicità pura’, scrive l’attrice su Instagram. Ad arricchire il post un’immagine: Giulia è sorridente e si mostra in costume con il pancione, il marito l’abbraccia e le sorride guardandola.

Nessun accenno al sesso del nascituro, né alla presunta data del parto, ma è evidente che l’attrice ha aspettato un po’ per annunciare l’evento. Giulia e Nicola si godono la gravidanza, presto saranno genitori. L’attrice ha recentemente trascorso un weekend in famiglia, come documentato dalle immagini postate sui social per festeggiare la mamma che ha compiuto 80 anni.

Giulia Bevilacqua e l’amore per Nicola Capodanno

‘Un figlio? Mi piacerebbe, ma non lo considero un obbligo’, aveva dichiarato la Bevilacqua in un’intervista a Io Donna. Giulia e Nicola si sono conosciuti a una festa, condividevano lo stesso pouf e tra loro è scattato il colpo di fulmine. Poco prima di incontrare il marito, Giulia Bevilacqua aveva interrotto il suo percorso dall’analista. ‘Ho smesso poco prima di conoscere Nicola. Non è stato un caso l’incontro con Nicola: avevo concluso il mio percorso di consapevolezza, ero pronta per amare ed essere amata. Per questo ha funzionato’, aveva dichiarato nella stessa intervista.

Poco prima di andare all’altare, Giulia Bevilacqua ha perso il papà e così ha dovuto rimandare le nozze. Il matrimonio con Nicola Capodanno è avvenuto lo scorso 30 settembre nella bellissima Positano, terra d’origine del giornalista. A farle da testimone è stata Claudia Pandolfi, conosciuta sul set di ‘Distretto di Polizia’ e ritrovata nella fiction di Rai 1 ‘È arrivata la felicità’.