Gino Paoli, infortunio per l’artista: annullati tutti i concerti

Gino Paoli deve riposare, ad annunciarlo è il suo staff. Il cantautore di 83 anni è stato costretto ad annullare i concerti in programma a causa di un infortunio. Il manager dell’artista rassicura i fan sulle condizioni di salute di Gino Paoli, il cantante sta bene ma avrà bisogno di assoluto relax per riprendersi.

Gino Paoli infortunato, annullati i concerti fino al 15 settembre

Domenica scorsa era stato annullato il concerto in programma per il 7 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. Gli impegni del cantante sono poi stati sospesi fino al prossimo 15 settembre. L’artista avrebbe anche dovuto esibirsi al Sun & Sounds Festival a Grado (Gorizia), ma il concerto è saltato, come si legge sulla pagina Facebook dell’evento.

‘Gino Paoli dovrà riposarsi alcune settimane’, annuncia lo staff dell’artista. Per quanto riguarda gli eventuali recuperi dei concerti annullati saranno ‘comunicati al più presto’, si legge nel comunicato emesso dai collaboratori di Gino Paoli. Chi desidera chiedere il rimborso dei biglietti potrà farlo entro il 30 agosto nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale.

‘Nel caso di acquisti effettuati online o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli.’, si legge sulla pagina Facebook del Sun & Sounds Festival di Grado. ‘Le persone che hanno effettuato l’acquisto tramite SISAL pagando in tabaccheria possono ottenere il rimborso presso la biglietteria in Piazza Biagio Marin (lato destro del Comune) nei giorni 12 e 23 agosto dalle 19.00′, precisano ancora gli organizzatori dell’evento.

Gino Paoli era tornato sul palco la scorsa estate. L’artista si era fermato dopo essersi sottoposto a un intervento all’aorta, resosi necessario in seguito alla formazione di un aneurisma.

Domani, 9 agosto 2018, Gino Paoli avrebbe dovuto esibirsi a Bagnoreggio (Viterbo) e il 10 agosto a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. In entrambe le occasioni ad accompagnare l’artista sarebbe stato Danilo Rea che, stando a quanto scrive l’ANSA, ‘nel primo caso si esibirà da solo con ingresso gratuito, nel secondo con Stefano Cocco Cantini (sax) e Ares Tavolazzi (contrabbasso), sempre con ingresso gratuito’.